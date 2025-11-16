Казахстанский актер стал лауреатом Международной премии «Наследие будущего»
Глава государства Касым-Жомарт Токаев вместе с лидерами стран Центральной Азии и Азербайджана принял участие в церемонии вручения Международной премии «Наследие будущего», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Учрежденная в 2025 году Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым премия присуждается деятелям культуры, внесшим значительный вклад в возрождение традиций, развитие искусства, а также популяризацию национального духовного наследия.
Лауреатом Международной премии «Наследие будущего» от Казахстана стал Еркебулан Дайыров в номинации «Театр и кино».
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.
Ранее Главы государств Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Ильхам Алиев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон прибыли в Центр исламской цивилизации Ташкента. Как рассказали президентам, основной целью Центра является сохранение, глубокое изучение и популяризация богатого культурного и духовного наследия Узбекистана как неотъемлемой части мировой исламской цивилизации.