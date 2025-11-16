Казахстанский актер стал лауреатом Международной премии «Наследие будущего»

Учрежденная в 2025 году Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым премия присуждается деятелям культуры, внесшим значительный вклад в возрождение традиций, развитие искусства, а также популяризацию национального духовного наследия.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Лауреатом Международной премии «Наследие будущего» от Казахстана стал Еркебулан Дайыров в номинации «Театр и кино».

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.

Ранее Главы государств Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Ильхам Алиев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон прибыли в Центр исламской цивилизации Ташкента. Как рассказали президентам, основной целью Центра является сохранение, глубокое изучение и популяризация богатого культурного и духовного наследия Узбекистана как неотъемлемой части мировой исламской цивилизации.