    10:20, 30 Декабрь 2025

    Казахстан назвал состав на предолимпийский чемпионат четырех континентов по фигурному катанию

    Стало известно, кто представит Казахстан на чемпионате четырех континентов, который пройдет в Пекине 21–25 января 2026 года и станет последним стартом перед зимними Олимпийскими играми, передает Kazinform.

    Фигурист Михаил Шайдоров стал шестым в короткой программе в финале Гран-при
    Фото: НОК

    Согласно официальной заявке, представленной на сайте Международного союза конькобежцев ISU, казахстанцы на чемпионате четырех континентов-2026 в Пекине выступят в мужском одиночном, женском одиночном катании и в танцах на льду.

    В мужском одиночном катании в заявку вошли вице-чемпион мира, обладатель олимпийской лицензии Михаил Шайдоров, а также Диас Жиренбаев и Олег Мельников. Запасными значатся Артур Смагулов и Никита Кривошеев.

    В женском одиночном катании заявлены обладательница олимпийской лицензии экс-россиянка Софья Самоделкина и Амира Ирматова.

    В танцах на льду выступят Бойсангур Датиев и Гаухар Наурызова.

    Шайдоров начал сезон-2025/26 с ярком победы на домашнем турнире «Мемориал Дениса Тен», завоевал награды на этапах Гран-при, однако, перед финалом Гран-при решил отказаться от своей текущей короткой программы и выступать с той, которую демонстрировал в предыдущем сезоне. Это отразилось на результате казахстанского фигуриста в финале Гран-при. 

    Самоделкина пропустила Мемориал Дениса Тен из-за небольшой травмы, но в ноябре успешно выступила на этапе Гран-при. Также на ее счету награда турнира турнире серии Challenger в декабре. 

    И Шайдоров, и Самоделкина в феврале 2026 года станут дебютантами зимних Олимпийских игр. 

