Казахстан назвал состав на предолимпийский чемпионат четырех континентов по фигурному катанию

Согласно официальной заявке, представленной на сайте Международного союза конькобежцев ISU, казахстанцы на чемпионате четырех континентов-2026 в Пекине выступят в мужском одиночном, женском одиночном катании и в танцах на льду.

В мужском одиночном катании в заявку вошли вице-чемпион мира, обладатель олимпийской лицензии Михаил Шайдоров, а также Диас Жиренбаев и Олег Мельников. Запасными значатся Артур Смагулов и Никита Кривошеев.

В женском одиночном катании заявлены обладательница олимпийской лицензии экс-россиянка Софья Самоделкина и Амира Ирматова.

В танцах на льду выступят Бойсангур Датиев и Гаухар Наурызова.

Шайдоров начал сезон-2025/26 с ярком победы на домашнем турнире «Мемориал Дениса Тен», завоевал награды на этапах Гран-при, однако, перед финалом Гран-при решил отказаться от своей текущей короткой программы и выступать с той, которую демонстрировал в предыдущем сезоне. Это отразилось на результате казахстанского фигуриста в финале Гран-при.

Самоделкина пропустила Мемориал Дениса Тен из-за небольшой травмы, но в ноябре успешно выступила на этапе Гран-при. Также на ее счету награда турнира турнире серии Challenger в декабре.

И Шайдоров, и Самоделкина в феврале 2026 года станут дебютантами зимних Олимпийских игр.