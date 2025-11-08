Софья Самоделкина завоевала «серебро» на турнире по фигурному катанию в Осаке

После короткой программы Софья занимала промежуточное второе место. В итоге ей удалось удержать свою позицию.

В произвольной части казахстанка показала третий результат (132,25 балла).

В сумме Самоделкина набрала 200 баллов, что позволило ей завершить турнир с серебряной медалью.

Он уступила лишь японке Каори Сакамото — 227.18. Третье место заняла Луна Хендрикс из Бельгии — 198.97 балла.