    17:39, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Софья Самоделкина завоевала «серебро» на турнире по фигурному катанию в Осаке

    Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина стала второй на этапе Гран-при по фигурному катанию в Осаке (Япония), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Софья Самоделкина
    Фото: olympic.kz

    После короткой программы Софья занимала промежуточное второе место. В итоге ей удалось удержать свою позицию.

    В произвольной части казахстанка показала третий результат (132,25 балла).

    В сумме Самоделкина набрала 200 баллов, что позволило ей завершить турнир с серебряной медалью.

    Он уступила лишь японке Каори Сакамото — 227.18. Третье место заняла Луна Хендрикс из Бельгии — 198.97 балла.

    Теги:
    Спорт Зимние виды спорта Фигурное катание
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
