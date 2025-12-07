21:40, 06 Декабрь 2025 | GMT +5
Софья Самоделкина завоевала «бронзу» турнира в Хорватии
На международном турнире серии Challenger Golden Spin of Zagreb в Хорватии Софья Самоделкина завоевала бронзовую медаль, передает агентство Kazinform.
После выступления в короткой программе она занимала лишь 7-е место, но проявив упорство в произвольной программе смогла обойти соперниц.
По итогам соревнований, первое место принадлежит Брэди Тёнел (США) — 194,97 балла. Второе место у Иды Кархунен (Финляндия) — 187,05 балла. Третье место — Софья Самоделкина — 182,63 балла
В прошлом месяце Софья выиграла «серебро» на этапе Гран-при в Японии.