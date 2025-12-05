23:17, 04 Декабрь 2025 | GMT +5
Михаил Шайдоров стал шестым в финале Гран-при по фигурному катанию
В Нагое (Япония) стартовал финальный этап Гран-при по фигурному катанию, в котором принимает участие казахстанец Михаил Шайдоров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Наш фигурист в короткой программе допустил несколько ошибок, набрав в итоге 71.30 балла.
Этот результат позволил ему занять промежуточное шестое место.
Лидером соревнований стал Юма Кагияма из Японии — 108.77. Второе место у Шуна Сато (Япония) — 98.06. Третью позицию занял Илья Малинин (США) — 94.05.
Добавим, что произвольная программа у мужчин состоится 6 декабря.
Напомним, что перед финалом Гран-при 21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров объявил о замене короткой программы.