    23:17, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Михаил Шайдоров стал шестым в финале Гран-при по фигурному катанию

    В Нагое (Япония) стартовал финальный этап Гран-при по фигурному катанию, в котором принимает участие казахстанец Михаил Шайдоров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фигурист Михаил Шайдоров стал шестым в короткой программе в финале Гран-при
    Фото: НОК

    Наш фигурист в короткой программе допустил несколько ошибок, набрав в итоге 71.30 балла.

    Этот результат позволил ему занять промежуточное шестое место.

    Лидером соревнований стал Юма Кагияма из Японии — 108.77. Второе место у Шуна Сато (Япония) — 98.06. Третью позицию занял Илья Малинин (США) — 94.05.

    Добавим, что произвольная программа у мужчин состоится 6 декабря.

    Напомним, что перед финалом Гран-при 21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров объявил о замене короткой программы.

    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
