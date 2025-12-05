Михаил Шайдоров стал шестым в финале Гран-при по фигурному катанию

Наш фигурист в короткой программе допустил несколько ошибок, набрав в итоге 71.30 балла.

Этот результат позволил ему занять промежуточное шестое место.

Лидером соревнований стал Юма Кагияма из Японии — 108.77. Второе место у Шуна Сато (Япония) — 98.06. Третью позицию занял Илья Малинин (США) — 94.05.

Добавим, что произвольная программа у мужчин состоится 6 декабря.

Напомним, что перед финалом Гран-при 21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров объявил о замене короткой программы.