    12:38, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Глава государства предложил законодательно укрепить институт брака

    Президент Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае заявил о необходимости законодательно укрепить институт брака как добровольный союз мужчины и женщины в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    V Национальный Курултай: текстовая трансляция
    Фото: Akorda

    Он отметил, что государство должно стоять на страже традиционных культурных ценностей, противодействовать пропаганде аморальных моделей поведения.

    — При этом ни в коем случае нельзя допускать уголовного преследования или моральной дискриминации за убеждения, расходящиеся с официальной государственной позицией по вопросам морали. Позицию государства можно свести к простой формуле: каждый гражданин обладает правом на выбор, но навязывать этот выбор никто не вправе. Наше государство будет твердо защищать права и свободы, честь и достоинство всех граждан, — сказал Глава государства.

    Кроме того, на Курултае Президент отметил значимость кино и искусства для укрепления национальной идентичности. 

    Глава государства также заявил о необходимости строительства драмтеатра и современной библиотеки в Кызылорде.

    Ранее Президент Казахстана высказался о проблеме Аральского моря, заявив, что его спасение является актуальной задачей всего человечества.

    Карина Кущанова
