Глава государства предложил законодательно укрепить институт брака

Он отметил, что государство должно стоять на страже традиционных культурных ценностей, противодействовать пропаганде аморальных моделей поведения.

— При этом ни в коем случае нельзя допускать уголовного преследования или моральной дискриминации за убеждения, расходящиеся с официальной государственной позицией по вопросам морали. Позицию государства можно свести к простой формуле: каждый гражданин обладает правом на выбор, но навязывать этот выбор никто не вправе. Наше государство будет твердо защищать права и свободы, честь и достоинство всех граждан, — сказал Глава государства.





Кроме того, на Курултае Президент отметил значимость кино и искусства для укрепления национальной идентичности.

Глава государства также заявил о необходимости строительства драмтеатра и современной библиотеки в Кызылорде.

Ранее Президент Казахстана высказался о проблеме Аральского моря, заявив, что его спасение является актуальной задачей всего человечества.