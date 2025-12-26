Касым-Жомарт Токаев посетил специализированную военную школу-интернат в Таразе

Глава государства осмотрел учебные кабинеты и спортивный зал.

Фото: Акорда

Президенту доложили, что в учреждении обучаются и проживают 180 детей.

Фото: Акорда

Школа обеспечивает воспитанников обучением, бесплатным питанием и проживанием. Учебная программа охватывает период с 7 по 11 классы.

Фото: Акорда

Одна из важных целей школы — военно-патриотическое воспитание для подготовки будущих защитников Родины. Курсанты участвуют в работе кружков по робототехнике, управлению дронами, искусственному интеллекту.

Фото: Акорда

Будущие военнослужащие проходят интенсивную подготовку по английскому языку.

Фото: Акорда

В беседе с учащимися Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет особое внимание развитию системы военного образования.

Фото: Акорда

Президент также посетил занятия по тактической подготовке курсантов.

Глава государства пожелал воспитанникам военной школы-интерната успехов.

Курсанты продемонстрировали сконструированную ими модель дрона.

В завершение мероприятия Глава государства подарил школе портрет Бауыржана Момышулы и школьный автобус отечественного производства.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в рамках которой он уже посетил предприятия по производству медицинских изделий, малую индустриальную зону «Тараз».

Позже Глава государства провел встречу с общественностью Жамбылской области, где отметил результаты конституционной и парламентской реформ.

Также он предложил присвоить новой военной школе-интернату имя Бауыржана Момышулы.