Касым-Жомарт Токаев посетил специализированную военную школу-интернат в Таразе
В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью специализированной военной школы-интерната, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава государства осмотрел учебные кабинеты и спортивный зал.
Президенту доложили, что в учреждении обучаются и проживают 180 детей.
Школа обеспечивает воспитанников обучением, бесплатным питанием и проживанием. Учебная программа охватывает период с 7 по 11 классы.
Одна из важных целей школы — военно-патриотическое воспитание для подготовки будущих защитников Родины. Курсанты участвуют в работе кружков по робототехнике, управлению дронами, искусственному интеллекту.
Будущие военнослужащие проходят интенсивную подготовку по английскому языку.
В беседе с учащимися Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет особое внимание развитию системы военного образования.
Президент также посетил занятия по тактической подготовке курсантов.
Глава государства пожелал воспитанникам военной школы-интерната успехов.
Курсанты продемонстрировали сконструированную ими модель дрона.
В завершение мероприятия Глава государства подарил школе портрет Бауыржана Момышулы и школьный автобус отечественного производства.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в рамках которой он уже посетил предприятия по производству медицинских изделий, малую индустриальную зону «Тараз».
Позже Глава государства провел встречу с общественностью Жамбылской области, где отметил результаты конституционной и парламентской реформ.
Также он предложил присвоить новой военной школе-интернату имя Бауыржана Момышулы.