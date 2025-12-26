Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой аритмологической клиники в Таразе

Как рассказали Главе государства, клиника оказывает полный спектр кардиологической и кардиохирургической помощи, включая высокотехнологичные вмешательства.

Фото: Акорда

Учреждение рассчитано на 150 посещений в смену и располагает стационаром на 47 коек.

Фото: Акорда

Общий объем инвестиций составил порядка 2,5 млрд тенге.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в рамках которой он уже посетил предприятия по производству медицинских изделий, малую индустриальную зону «Тараз».

Позже Глава государства провел встречу с общественностью Жамбылской области, где отметил результаты конституционной и парламентской реформ.

Также он предложил присвоить новой военной школе-интернату имя Бауыржана Момышулы.