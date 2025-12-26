РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    20:02, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой аритмологической клиники в Таразе

    Президент посетил единственное в регионе медицинское учреждение, специализирующееся на оперативном лечении нарушений ритма сердца методами радиочастотной и криоаблации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой аритмологической клиники в Таразе
    Фото: Акорда

    Как рассказали Главе государства, клиника оказывает полный спектр кардиологической и кардиохирургической помощи, включая высокотехнологичные вмешательства.

    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой аритмологической клиники в Таразе
    Фото: Акорда

    Учреждение рассчитано на 150 посещений в смену и располагает стационаром на 47 коек.

    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой аритмологической клиники в Таразе
    Фото: Акорда

    Общий объем инвестиций составил порядка 2,5 млрд тенге.

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в рамках которой он уже посетил предприятия по производству медицинских изделий, малую индустриальную зону «Тараз».

    Позже Глава государства провел встречу с общественностью Жамбылской области, где отметил результаты конституционной и парламентской реформ.

    Также он предложил присвоить новой военной школе-интернату имя Бауыржана Момышулы.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Регионы Жамбылская область Больницы
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
