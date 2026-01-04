Камала Харрис подвергла критике военные действия США в Венесуэле

— Действия Дональда Трампа в Венесуэле не делают Америку более безопасной, сильной или доступной, — заявила Камала Харрис в X.

Харрис написала «Президент подвергает риску войска, тратит миллиарды, дестабилизирует регион и не предлагает никаких законных полномочий, никакого плана и никакой выгоды у себя дома».

— То, что Мадуро — жестокий, нелегитимный диктатор, не отменяет того факта, что эти действия были незаконными и неразумными. Войны за смену режима или добычу нефти, которые преподносятся как проявление силы, оборачиваются хаосом, и американские семьи расплачиваются за это, — считает Камала Харрис.

По мнению американского политика «Американский народ этого не хочет, и он устал от того, что ему лгут».

— Речь идет не о наркотиках или демократии. Речь идет о нефти и желании Дональда Трампа играть роль регионального лидера. Америке нужны лидеры, приоритетами которых являются снижение издержек для работающих семей, обеспечение верховенства закона, укрепление альянсов и самое главное — забота об американском народе, — написала Камала Харрис.

В субботу Соединенные Штаты провели операцию против Венесуэлы и захватили президента Николаса Мадуро и его супругу в Каракасе. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Венесуэлы и его жена на корабле направляются в Нью-Йорк.

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов. Вскоре они предстанут перед судом, сообщила главный прокурор США Пэм Бонди.

3 января Трамп в своем обращении из резиденции Мар-а-Лаго во Флориде по поводу проведенной операции в Венесуэле и будущего латиноамериканской страны заявил, что США будут управлять страной до завершения переходного этапа.