Как готовят общественных наблюдателей к выборам депутатов Курултая

Коалиция общественных наблюдателей «Дауыс» готовит более 10 тысяч наблюдателей для работы на выборах депутатов Курултая. Об этом на брифинге в Астане сообщил председатель коалиции Толеген Куандилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, с момента объявления о начале общественного наблюдения организация приступила к активной подготовке во всех регионах страны.

— С 23 июля коалиция общественных наблюдателей «Дауыс» объявила о намерении вести наблюдение на предстоящих выборах депутатов Курултая. Коалиция объединяет более 100 неправительственных организаций. На данный момент мы готовим более 10 тысяч наблюдателей, — сказал Толеген Куандилов.

Он отметил, что наблюдатели проходят обучение, в том числе в отдаленных районах страны. Программа подготовки включает изучение избирательного законодательства, практические алгоритмы работы на участках, правила фиксации информации и взаимодействия с участниками избирательного процесса.

Кроме того, коалиция разработала единый стандарт подготовки наблюдателей. Он предусматривает методические материалы, рекомендации и алгоритмы действий на избирательных участках, порядок взаимодействия с членами избирательных комиссий, кандидатами, политическими партиями, а также систему информирования региональных и республиканского штабов о нестандартных ситуациях.

Председатель коалиции подчеркнул, что наблюдатель должен оставаться нейтральным и действовать исключительно в рамках законодательства.

— В день голосования представители коалиции будут сопровождать все этапы избирательного процесса — с момента открытия участков в 6:00, проведения голосования, в том числе вне помещений для голосования, до закрытия участков, подсчета голосов, вскрытия стационарных и переносных урн, уничтожения неиспользованных бюллетеней и подведения итогов, — отметил спикер.

Говоря о долгосрочном наблюдении, Толеген Куандилов сообщил, что в коалицию уже поступают сигналы из регионов о незначительных нарушениях, связанных с размещением агитационных материалов.

— Были случаи, когда печатная агитационная продукция срывалась или повреждалась. Поступают сигналы о размещении агитационных материалов в подъездах, домах и магазинах. Все такие факты мы уточняем и отражаем в итоговом отчете, — отметил он.

Он также напомнил, что общественным наблюдателем может стать гражданин Казахстана, достигший 18-летнего возраста.

В коалиции рассказали о статистических данных. Так, из более чем 10 тысяч наблюдателей 20% составляют граждане в возрасте от 24 до 35 лет, 70% — от 35 до 50 лет, еще 10% — от 50 до 65 лет. 55% наблюдателей — женщины, 45% — мужчины. При этом 67% имеют опыт участия в наблюдении за выборами, 23% уже были наблюдателями как минимум на одной из предыдущих избирательных кампаний, а для 10% нынешние выборы станут первым опытом.

Кроме того, коалиция взаимодействует с международными наблюдательными миссиями.

— Мы провели переговоры с представителями миссии БДИПЧ ОБСЕ. Международные наблюдатели проявляют высокий интерес к выборам и будут работать по всей стране, — добавил председатель коалиции.

По последним данным ЦИК, на сегодня аккредитован 251 наблюдатель от иностранных государств и международных организаций. По мере поступления предложений по аккредитации данные о наблюдателях будут обновляться.

В Казахстане в списки избирателей включены более 12 млн 600 тысяч человек.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа.

В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий.

Конкурс составил почти четыре кандидата на место.

23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы. Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов.