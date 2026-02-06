РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:35, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Цены на вторичное жилье изменились в Казахстане

    В январе 2026 года средние цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кrisha.kz.

    строительство, құрылыс
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    В Астане средняя цена перешагнула историческую отметку и достигла 600 000 тг/кв. м.

    Как изменились цены за месяц

    Как показал мониторинг Krisha.kz, в среднем по Казахстану квартиры подорожали на 2% по сравнению с декабрём.

    Самый заметный рост в январе:

    • в Астане: +5.2%;
    • Кокшетау: +3.2%;
    • Караганде и Усть-Каменогорске: по +3.0%;
    • Семее: +2.8%.

    В остальных городах повышение в пределах 1–2.6%.

    Незначительное снижение только в двух городах:

    • Алматы: —0.1%;
    • Актобе: —0.4 %.

    Сколько стоит квадратный метр на вторичке

    По итогам января средняя цена на вторичном рынке по стране составила 419 126 тенге за 1 кв. м.

    Самые дорогие города:

    • Алматы — 804 695 тг/кв. м;
    • Астана — 601 740 тг;
    • Шымкент — 490 000 тг.

    Самые дешёвые:

    • Кызылорда — 269 083 тг/кв. м;
    • Тараз — 321 653 тг;
    • Актобе — 324 013 тг.

    Как изменились цены за год

    К январю 2025 года средняя цена на вторичку в РК выросла на 9%.

    Наибольший рост произошёл в Актау (+22.7%), Астане (+16.2%), Костанае (+13.5%).
    В Шымкенте и Алматы цены за год выросли на 6–8%.

    Снижения цен нигде не произошло.

    Ранее сообщалось, что по новым правилам приватизировать арендное жилье «без права выкупа» смогут 70 тысяч казахстанцев.

    Теги:
    Цена Квартиры Жилье Строительство Индекс цен Покупка жилья
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают