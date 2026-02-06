Цены на вторичное жилье изменились в Казахстане

В Астане средняя цена перешагнула историческую отметку и достигла 600 000 тг/кв. м.

Как изменились цены за месяц

Как показал мониторинг Krisha.kz, в среднем по Казахстану квартиры подорожали на 2% по сравнению с декабрём.

Самый заметный рост в январе:

в Астане: +5.2%;

Кокшетау: +3.2%;

Караганде и Усть-Каменогорске: по +3.0%;

Семее: +2.8%.

В остальных городах повышение в пределах 1–2.6%.

Незначительное снижение только в двух городах:

Алматы: —0.1%;

Актобе: —0.4 %.

Сколько стоит квадратный метр на вторичке

По итогам января средняя цена на вторичном рынке по стране составила 419 126 тенге за 1 кв. м.

Самые дорогие города:

Алматы — 804 695 тг/кв. м;

Астана — 601 740 тг;

Шымкент — 490 000 тг.

Самые дешёвые:

Кызылорда — 269 083 тг/кв. м;

Тараз — 321 653 тг;

Актобе — 324 013 тг.

Как изменились цены за год

К январю 2025 года средняя цена на вторичку в РК выросла на 9%.

Наибольший рост произошёл в Актау (+22.7%), Астане (+16.2%), Костанае (+13.5%).

В Шымкенте и Алматы цены за год выросли на 6–8%.

Снижения цен нигде не произошло.

Ранее сообщалось, что по новым правилам приватизировать арендное жилье «без права выкупа» смогут 70 тысяч казахстанцев.