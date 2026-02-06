Цены на вторичное жилье изменились в Казахстане
В январе 2026 года средние цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кrisha.kz.
В Астане средняя цена перешагнула историческую отметку и достигла 600 000 тг/кв. м.
Как изменились цены за месяц
Как показал мониторинг Krisha.kz, в среднем по Казахстану квартиры подорожали на 2% по сравнению с декабрём.
Самый заметный рост в январе:
- в Астане: +5.2%;
- Кокшетау: +3.2%;
- Караганде и Усть-Каменогорске: по +3.0%;
- Семее: +2.8%.
В остальных городах повышение в пределах 1–2.6%.
Незначительное снижение только в двух городах:
- Алматы: —0.1%;
- Актобе: —0.4 %.
Сколько стоит квадратный метр на вторичке
По итогам января средняя цена на вторичном рынке по стране составила 419 126 тенге за 1 кв. м.
Самые дорогие города:
- Алматы — 804 695 тг/кв. м;
- Астана — 601 740 тг;
- Шымкент — 490 000 тг.
Самые дешёвые:
- Кызылорда — 269 083 тг/кв. м;
- Тараз — 321 653 тг;
- Актобе — 324 013 тг.
Как изменились цены за год
К январю 2025 года средняя цена на вторичку в РК выросла на 9%.
Наибольший рост произошёл в Актау (+22.7%), Астане (+16.2%), Костанае (+13.5%).
В Шымкенте и Алматы цены за год выросли на 6–8%.
Снижения цен нигде не произошло.
