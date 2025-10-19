Кадровые перестановки недели: новые назначения в госорганах и дипломатической службе

Алексей Цой назначен советником Президента РК по соцвопросам. Он окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию и имеет степень доктора делового администрирования. Трудовую деятельность начал врачом-хирургом, позже занимал руководящие посты в медицинских учреждениях и органах здравоохранения. Руководил Медицинским центром Управления делами Президента РК, был министром здравоохранения, а также дважды занимал должность вице-министра ведомства.

Фото: mo.qr-pib.kz

Новым заведующим Отделом инвестиций и торговли АП РК стал Нурлан Байбазаров.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Заведующим Отделом внешней политики Администрации Президента назначен Жандос Иманалиев.

Фото: Kazinform

Ержан Ашикбаев назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан. Он окончил КазНУ им. аль-Фараби и Гарвардскую школу государственного управления им. Дж. Кеннеди, имеет степень магистра государственного управления. Дипломатическую карьеру начал в МИД в 1998 году, где прошел путь от референта до заместителя министра. Руководил Комитетом международной информации, был послом по особым поручениям и заведующим Центром внешней политики Администрации Президента. До нынешнего назначения с 2021 года представлял Казахстан в США в должности Чрезвычайного и Полномочного посла.

Фото: gov.kz

Также на минувшей неделе Указом Президента были назначены послы Казахстана в ряде стран:

Алтай Абибуллаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Словении. Выпускник Варшавского университета, магистр международных отношений. На дипломатической службе с 1997 года, работал в посольствах Казахстана в Польше и Австрии, возглавлял Комитет международной информации МИД. Ранее представлял Казахстан в Польше, Хорватии, Черногории и Боснии и Герцеговине.

Фото: МИД РК

Даулет Батрашев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Боснии и Герцеговине и Черногории по совместительству. Выпускник Казахского политехнического института и Дипломатической академии МИД РК, имеет ранг Посланника I класса. На дипломатической службе более 25 лет, ранее представлял Казахстан в Румынии и Португалии, а также возглавлял генконсульство в Амстердаме.

Фото: Посольство РК в Республике Хорватия

Ануарбек Ахметов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Тунисе по совместительству. Выпускник МИДовской школы дипломатии, владеет французским, английским и японским языками. С 1998 года работает в системе внешнеполитической службы, занимал дипломатические должности в Японии и Франции, руководил Департаментом Европы и Департаментом внешнеполитического анализа МИД. С 2024 года представляет Казахстан в Алжире.

Фото: ru.wikipedia.org

Кроме того, изменения произошли и в Мажилисе. Мандат Жулдыз Сулейменовой передан Абуталипу Мутали, представляющему фракцию партии «Amanat». На заседании Парламента он вошел в состав Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Фото: AMANAT

Асхат Жумагали назначен заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан. Уроженец Костанайской области, выпускник Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова, юрист с более чем 20-летним опытом в органах прокуратуры и антикоррупционных структурах. Работал в Генеральной прокуратуре, финансовой полиции и Антикоррупционной службе, где прошел путь от следователя до председателя ведомства. Награжден орденом «Айбын» II степени и рядом ведомственных наград.

Фото: gov.kz

В Талгарском районе Алматинской области новым прокурором назначен Жайнарбек Мынбаев. В органах прокуратуры он служит более 18 лет, имеет классный чин советника юстиции. Карьеру начал в Петропавловске, где работал помощником прокурора и старшим прокурором управления уголовного преследования. Окончил магистратуру Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре с отличием. Занимал должности в центральном аппарате, в том числе старшего прокурора и помощника Генерального прокурора. До назначения возглавлял группу по делам об уголовных правонарушениях против здоровья населения и нравственности.

Фото: прокуратура Алматинской области

В Семее впервые прошли прямые выборы акима города, по итогам которых с результатом 77,1% голосов победил Адилет Кожанбаев. Он родился в 1980 году в селе Бигаш Кокпектинского района области Абай. Окончил университет «Туран» по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по программе МВА для руководителей. Карьеру начал в банковской сфере, где занимал руководящие должности в ряде крупных финансовых институтов, включая «Темірбанк» и «Жилстройсбербанк Казахстана». Позднее возглавлял управление финансов области Абай и работал акимом Кокпектинского района.

Фото: акимат Кокпектинского района

В ВКО новым руководителем управления внутренней политики стал Айдар Садырбаев. Имеет высшее образование по специальности «История», окончил Казахский гуманитарно-юридический университет. Трудовую деятельность начал учителем казахского языка и литературы, затем прошёл путь от специалиста районного отдела до руководителя городского и областного уровней. Также возглавлял областной филиал партии «Аманат».

Фото: акимат ВКО

В Шымкенте управление здравоохранения возглавил Кайрат Калибеков. Родился 7 февраля 1973 года в Отрарском районе. Окончил мединститут имени Асфендиярова и Университет дружбы народов Казахстана по специальностям «лечебное дело» и «экономика». Свою карьеру начал в 1997 году в Шымкенте хирургом, затем занимал руководящие должности в сфере здравоохранения. В разные годы работал замруководителя управления здравоохранения ЮКО, а также в медучреждениях Шымкента. До назначения возглавлял городскую клиническую больницу № 1.

Фото: instagram.com/1.qalalyq.auruhana

Также в Шымкенте представили вновь назначенных судей:

Судьей суда города Шымкента назначен Баглан Идирисов — 1983 года рождения, уроженец Кызылординской области. Работал следователем, прокурором и судьей в Атырауской области и Астане.

В специализированный административный суд назначен Нурсултан Утегенов — 1982 года рождения, уроженец Южно-Казахстанской области. С 2005 года трудится в судебной системе, занимал различные должности в судах Туркестанской области и Шымкента.

В экономический суд назначен Ерлан Есенбаев — 1988 года рождения, уроженец Атырауской области. Работал в налоговых органах и судах Шымкента, возглавлял канцелярию экономического суда.

В суд по уголовным делам назначен Бакытжан Туналиев — 1983 года рождения, уроженец Южно-Казахстанской области. Имеет опыт работы в судебной и налоговой системах, с 2015 года трудится в судах региона.

Фото: t.me/shymkent_sottary

Департамент транспорта и коммуникаций АО «Самрук-Казына» возглавил Рахметолла Кудайбергенов. Окончил Алматинский госуниверситет им. Абая и КазАТК им. М.Тынышпаева, имеет степень MBA. Свою карьеру начал в «Қазақстан темір жолы», где прошел путь от специалиста до директора департамента. Работал в Актауском морском порту, компаниях «Транко» и «Первая Мультимодальная компания», а также возглавлял ТОО «EVS Cargo».

Фото: t.me/samrukkazynaofficial

Перестановки затронули и спортивную сферу. Так, на неделе Азамат Айтхожин возглавил федерацию хоккея Казахстана. Он имеет обширный опыт в сфере спорта, ранее возглавлял футбольный клуб «Астана», занимал должности вице-президента, исполнительного директора и генерального секретаря КФФ, а также работал в структурах физической культуры и спорта города Астаны.