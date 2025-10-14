Назначен прокурор Талгарского района Алматинской области

Жайнарбек Мынбаев с 2012 года был помощником прокурора города Петропавловска Северо-Казахстанской области, работал прокурором и старшим прокурором управления уголовного преследования прокуратуры области.

В 2017 году с отличием окончил магистратуру Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.

В 2017 году занимал должности старшего прокурора 1-й должности Генеральной прокуратуры и в 2021 году — помощника Генерального прокурора.

С октября 2024 года работает старшим помощником Генерального прокурора — руководителем группы.

С 2021 года Жайнарбек Мынбаев возглавлял группу по делам об уголовных правонарушениях против здоровья населения и нравственности.

Общий трудовой стаж составляет 18 лет 8 месяцев, классный чин: советник юстиции.

