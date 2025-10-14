РУ
    16:17, 14 Октябрь 2025

    Назначен прокурор Талгарского района Алматинской области

    Приказом Генерального прокурора прокурором Талгарского района Алматинской области назначен Жайнарбек Мынбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: прокуратура Алматинской области

    Жайнарбек Мынбаев с 2012 года был помощником прокурора города Петропавловска Северо-Казахстанской области, работал прокурором и старшим прокурором управления уголовного преследования прокуратуры области.

    В 2017 году с отличием окончил магистратуру Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.

    В 2017 году занимал должности старшего прокурора 1-й должности Генеральной прокуратуры и в 2021 году — помощника Генерального прокурора.

    С октября 2024 года работает старшим помощником Генерального прокурора — руководителем группы.

    С 2021 года Жайнарбек Мынбаев возглавлял группу по делам об уголовных правонарушениях против здоровья населения и нравственности.

    Общий трудовой стаж составляет 18 лет 8 месяцев, классный чин: советник юстиции.

    Напомним, новым акимом Талгара по итогам выборов стал Арыстанбек Абилхаирулы.

