В ВКО назначен новый руководитель управления внутренней политики

Аким региона Нурымбет Сактаганов представил коллективу ведомства Айдара Садырбаева, ранее возглавлявшего управление общественного развития области Абай.

Айдар Садырбаев имеет высшее образование по специальности «История», окончил Казахский гуманитарно-юридический университет. Трудовую деятельность начал учителем казахского языка и литературы, затем прошёл путь от специалиста районного отдела до руководителя городского и областного уровней. Также возглавлял областной филиал партии «Аманат».

— Уверен, что опыт и профессионализм Айдара Серказыновича станут основой для эффективной реализации задач в сфере внутренней политики региона, — отметил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Назначение, по словам главы региона, направлено на дальнейшее укрепление взаимодействия власти и общества, развитие гражданских инициатив и повышение открытости государственных институтов.

