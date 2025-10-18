РУ
    Асхат Жумагали назначен заместителем Генпрокурора РК

    Об этом говорится в сообщении пресс-службы Акорды, передает агентство Kazinform.

    ЖУМАГАЛИ Асхат Жумагалиулы
    Фото: gov.kz

    Распоряжением Главы государства Жумагали Асхат Жумагалиулы назначен заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан.

    Асхат Жумагали родился 19 августа 1979 года в Костанайской области.

    Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, с отличием (2000).

    Трудовой стаж

    Главный специалист, прокурор, старший прокурор прокуратуры г. Астаны, управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК, старший помощник Генерального Прокурора РК (2001-2010).

    Советник председателя, первый заместитель начальника следственного департамента и департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции, начальник следственного департамента Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2012-2014).

    Старший помощник Генерального Прокурора РК (2014-2016).

    Заместитель директора, директор Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК (2016-2018).

    Заместитель руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2018-2019).

    Руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области (01.2019-07.2019).

    Руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по г. Шымкент (2019-2021).

    Руководитель Службы досудебного расследования Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) (2021-2022).

    Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (07.03.2022-05.04.2023).

    Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (с 05.04.2023-июль 2025).

    Награжден орденом «Айбын» II степени, юбилейными и ведомственными наградами.

    Напомним, что в конце июня стало известно, что Агентство по противодействию коррупции реорганизовано путем присоединения к Комитету национальной безопасности Казахстана. В структуре Комитета национальной безопасности Казахстана начала работу новая Служба по противодействию коррупции. 

