14:33, 14 Октябрь 2025 | GMT +5
Алексей Цой назначен советником Президента РК по соцвопросам
Об этом сообщает пресс-служба Акорды, передает агентство Kazinform.
— Распоряжением Главы государства Цой Алексей Владимирович назначен советником Президента Республики Казахстан по социальным вопросам, — говорится в сообщении.
Алексей Цой родился 2 апреля 1977 года в Шымкенте. Окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию (2001) — врач; Институт международного права и международного бизнеса «Данекер» (2007) — юрист. Слушатель Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Международной академии бизнеса (2012-2015) — доктор делового администрирования.
Трудовой стаж:
- 2001–2007 гг. — врач хирург-эндоскопист, старший научный сотрудник Центра восстановительной хирургии и трансплантологии, ведущий научный сотрудник Центра внутренней медицины РГП «Национальный научный медицинский центр» Министерства здравоохранения РК;
- 2002–2004 гг. — менеджер по развитию территории по г. Астана фармацевтической компании «GlaxoSmithKline»;
- 2006–2009 гг. — генеральный секретарь ОО «Евроазиатское респираторное общество»;
- 09.2007–2010 гг. — директор РГП «Центр внедрения современных медицинских технологий» управления делами Президента РК;
- 2010–2011 гг. — начальник ГУ «Медицинский центр Управления Делами Президента РК» (политическая государственная служба), главный редактор журнала «Вестник МЦ УДП РК»;
- 11.2011-12.2014 гг. — главный врач ГКП на ПХВ «Городская больница № 1» акимата города Астаны;
- 2014–2017 гг. — вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;
- 2017-02.2019 гг. — вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;
- 2019–2020 гг. — руководитель Медицинского Центра Управления Делами Президента Республики Казахстан;
- министр здравоохранения Республики Казахстан (06.2020, переназначен 18.01.12.20.2021.2021);
- С 2022 года занимал должность руководителя Медицинского центра Управления делами Президента РК.