Алексей Цой назначен советником Президента РК по соцвопросам

— Распоряжением Главы государства Цой Алексей Владимирович назначен советником Президента Республики Казахстан по социальным вопросам, — говорится в сообщении.

Алексей Цой родился 2 апреля 1977 года в Шымкенте. Окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию (2001) — врач; Институт международного права и международного бизнеса «Данекер» (2007) — юрист. Слушатель Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Международной академии бизнеса (2012-2015) — доктор делового администрирования.

Трудовой стаж: