Адилет Кожанбаев избран новым акимом Семея

Согласно данным территориальной избирательной комиссии, Адилет Кожанбаев набрал 77,1% голосов и уверенно обошёл своих соперников.

— Выборы прошли открыто и спокойно с соблюдением всех установленных процедур. Активность избирателей была высокой, что говорит о доверии граждан к новой системе прямых выборов, — сообщили в территориальной избирательной комиссии города Семей.

Его соперники — Каныш Толеуов и Айболат Бекжасаров — получили соответственно 10,8% и 8,4% голосов. Ещё 3,7% участников проголосовали против всех.

Эти выборы стали знаковыми для города — впервые жители самостоятельно выбрали руководителя. Ранее акимы назначались, а теперь горожане реализовали своё право на прямое волеизъявление.

Прямая избирательная система акимов районов и городов областного значения введена в Казахстане с 2025 года по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства назвал её важным этапом в политической модернизации и повышении ответственности местной власти перед населением.

Адилет Кожанбаев родился 1 января 1980 года в селе Бигаш Кокпектинского района области Абай. По национальности — казах.

Окончил Семипалатинский пушно-меховой колледж Казпотребсоюза (2000 год), университет «Туран» по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит» (2005 год) и по специальности «Право» (2012 год). В 2021 году завершил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по программе «Мастер делового администрирования для руководителей».

Трудовую деятельность начал в банковской сфере — в Семипалатинском филиале АО «Крамдсбанк». Работал в структурах ОАО «БТА Ипотека», занимал руководящие должности в АО «Темірбанк» и «Жилстройсбербанк Казахстана». Был генеральным директором сервисной фабрики — филиала АО «Казахтелеком» в Алматы.

С 2022 по 2024 год возглавлял управление финансов области Абай. С августа 2024 года занимал должность акима Кокпектинского района.

Теперь Адилет Кожанбаев возглавил город Семей, став первым акимом, избранным прямым голосованием жителей.

Ранее мы рассказывали, как проходили выборы в Семее.

Всего в предвыборной гонке изначально участвовали четыре кандидата.

Но один из них — руководитель Дворца творчества детей и молодежи, депутат городского маслихата Канат Шапатов — 7 октября объявил о снятии своей кандидатуры по личным мотивам.