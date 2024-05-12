Кадровые назначения за неделю

На этой неделе в Казахстане произошел ряд кадровых назначений в различных международных организациях и государственных органах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Указом Главы государства Жаслан Мадиев назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Ранее он занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Распоряжением Главы государства Константин Канцеров назначен заместителем начальника Службы государственной охраны РК.

Ерболат Кожиков назначен председателем Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК.

На должность акима нового города Алатау назначен Аркен Утенов. Ранее он занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Распоряжением акима Акмолинской области Джанет Микишев назначен руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области.

До назначения он занимал должность заместителя директора департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики Министерства промышленности и строительства РК г. Астана.

Хоккейный клуб «Барыс» выступил с официальным объявлением о назначении новым главным тренером клуба канадско-российского специалиста Дэвида Немировски.