Кадровые назначения за неделю
На этой неделе в Казахстане произошел ряд кадровых назначений в различных международных организациях и государственных органах, передает корреспондент агентства Kazinform.
Указом Главы государства Жаслан Мадиев назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Ранее он занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
Распоряжением Главы государства Константин Канцеров назначен заместителем начальника Службы государственной охраны РК.
Ерболат Кожиков назначен председателем Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК.
На должность акима нового города Алатау назначен Аркен Утенов. Ранее он занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.
Распоряжением акима Акмолинской области Джанет Микишев назначен руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области.
До назначения он занимал должность заместителя директора департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики Министерства промышленности и строительства РК г. Астана.
Хоккейный клуб «Барыс» выступил с официальным объявлением о назначении новым главным тренером клуба канадско-российского специалиста Дэвида Немировски.