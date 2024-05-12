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    16:50, 12 Май 2024 | GMT +6

    Кадровые назначения за неделю

    Кадровые назначения за неделю
    Фото: pexels.com

    На этой неделе в Казахстане произошел ряд кадровых назначений в различных международных организациях и государственных органах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Указом Главы государства Жаслан Мадиев назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Ранее он занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

    Распоряжением Главы государства Константин Канцеров назначен заместителем начальника Службы государственной охраны РК.

    Ерболат Кожиков назначен председателем Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК.

    На должность акима нового города Алатау назначен Аркен Утенов. Ранее он занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.

    Распоряжением акима Акмолинской области  Джанет Микишев назначен руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области.
    До назначения он занимал должность заместителя директора департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики Министерства промышленности и строительства РК г. Астана.

    Хоккейный клуб «Барыс» выступил с официальным объявлением о назначении новым главным тренером клуба канадско-российского специалиста Дэвида Немировски.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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