Ерболат Кожиков возглавил Комитет экологического регулирования и контроля РК

Ерболат Кожиков назначен председателем Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Е. Кожиков родился 27 марта 1976 года в селе Жаркамыс Актюбинской области.

В 1998 году окончил Актюбинский государственный университет имени К.Жубанова по специальности «Химия и экология» в городе Актобе.

В 2000 году окончил Высшую школу права «Әділет» по специальности «Правоведение» в Алматы.

Трудовую деятельность начал в 1998 году с должности оператора по добыче нефти и газа 2 разряда.

С 2004 по 2008 годы - главный специалист отдела государственного контроля за охраной атмосферного воздуха и радиационной безопасности Актюбинского областного территориального управления охраны окружающей среды.

С 2008 по 2009 годы - инженер эколог в ТОО «Фирма АдаОйл» города Актобе.

В 2009 году - и. о. главного специалиста, главный специалист отдела экологического регулирования Тобыл-Торгайского департамента экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан в городе Актобе.

С 2009 по 2016 годы - руководитель отдела экологического регулирования департамента экологии по Актюбинской области.

С 2016 по 2020 годы - заместитель руководителя - главный государственный экологический инспектор департамента экологии по Актюбинской области.

С 2020 по 2022 годы - руководитель управления государственного экологического контроля Комитета экологического регулирования и контроля - заместитель главного государственного экологического инспектора Республики Казахстан в городе Нур-Султане.

С января 2022 года по май 2024 года - заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан - главный государственный экологический инспектор Республики Казахстан.