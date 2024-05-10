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    17:27, 10 Май 2024 | GMT +6

    Ерболат Кожиков возглавил Комитет экологического регулирования и контроля РК

    Ерболат Кожиков
    Фото: Минэкологии

    Ерболат Кожиков назначен председателем Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Е. Кожиков родился 27 марта 1976 года в селе Жаркамыс Актюбинской области.

    В 1998 году окончил Актюбинский государственный университет имени К.Жубанова по специальности «Химия и экология» в городе Актобе.

    В 2000 году окончил Высшую школу права «Әділет» по специальности «Правоведение» в Алматы.

    Трудовую деятельность начал в 1998 году с должности оператора по добыче нефти и газа 2 разряда.

    С 2004 по 2008 годы - главный специалист отдела государственного контроля за охраной атмосферного воздуха и радиационной безопасности Актюбинского областного территориального управления охраны окружающей среды.

    С 2008 по 2009 годы - инженер эколог в ТОО «Фирма АдаОйл» города Актобе.

    В 2009 году - и. о. главного специалиста, главный специалист отдела экологического регулирования Тобыл-Торгайского департамента экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан в городе Актобе.

    С 2009 по 2016 годы - руководитель отдела экологического регулирования департамента экологии по Актюбинской области.

    С 2016 по 2020 годы - заместитель руководителя - главный государственный экологический инспектор департамента экологии по Актюбинской области.

    С 2020 по 2022 годы - руководитель управления государственного экологического контроля Комитета экологического регулирования и контроля - заместитель главного государственного экологического инспектора Республики Казахстан в городе Нур-Султане.

    С января 2022 года по май 2024 года - заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан - главный государственный экологический инспектор Республики Казахстан.

    Теги:
    Кадровые назначения Правительство Назначения Минэкологии и природных ресурсов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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