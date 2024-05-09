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    21:05, 08 Май 2024 | GMT +6

    «Барыс» объявил о назначении нового главного тренера

    Дэвид Немировски
    Фото: barys_official

    Хоккейный клуб «Барыс» выступил с официальным объявлением о назначении новым главным тренером клуба канадско-российского специалиста Дэвида Немировски, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    — Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщает о назначении Давида Немировски главным тренером основной команды. Контракт с тренером рассчитан на один год, — сообщили в «Барысе».

    47-летний Немировски ранее работал наставником нижегородского «Торпедо» и новосибирской «Сибири». В 1994-м году он был выбран на драфте НХЛ в четвертом раунде под общим 84-м номером командой «Флорида Пантерз».

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Барыс Назначения
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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