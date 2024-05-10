Назначен аким самого молодого города Казахстана

На должность акима нового города Алатау назначен Аркен Утенов. Ранее он занимал должность Заместителя Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Алматинской области.

Аркен Утенов родился 15 ноября 1983 года в городе Алматы. Образование Аркена Утенова включает Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (2006) и Университет Карнеги Меллона (выпускник программы «Болашақ», 2010).

Он является специалистом по международным отношениям, экономистом и магистром наук в области государственной политики.



Стоит отметить, что он еще является членом Президентского молодежного кадрового резерва.



Аркен Утенов имеет опыт работы в банковском секторе страны, а также на различных должностях в государственных учреждениях, включая Администрацию Президента Республики Казахстан и Министерство финансов Республики Казахстан, Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что в Казахстане появился новый город Алатау. Позже в акимате Алматинской области поделились планами по его развитию. В свою очередь, в Министерстве национальной экономики РК рассказали о перспективах, связанных с появлением нового города.