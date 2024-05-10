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    12:45, 10 Май 2024 | GMT +6

    Назначен аким самого молодого города Казахстана

    утенов
    Фото: пресс-служба Агентства по стратегическому планированию и реформам

    На должность акима нового города Алатау назначен Аркен Утенов. Ранее он занимал должность Заместителя Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Алматинской области. 

    Аркен Утенов родился 15 ноября 1983 года в городе Алматы. Образование Аркена Утенова включает Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (2006) и Университет Карнеги Меллона (выпускник программы «Болашақ», 2010).
    Он является специалистом по международным отношениям, экономистом и магистром наук в области государственной политики.

    Стоит отметить, что он еще является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

    Аркен Утенов имеет опыт работы в банковском секторе страны, а также на различных должностях в государственных учреждениях, включая Администрацию Президента Республики Казахстан и Министерство финансов Республики Казахстан, Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане появился новый город Алатау. Позже в акимате Алматинской области поделились планами по его развитию. В свою очередь, в Министерстве национальной экономики РК рассказали о перспективах, связанных с появлением нового города. 

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Казахстана Назначения Акимат Алматинская область Акимы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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