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    19:15, 10 Май 2024 | GMT +6

    Назначен глава управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области

    Назначен глава управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области
    Фото: акимат Акмолинской области

    Распоряжением акима Акмолинской области Микишев Джанет Канатович назначен руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу облакимата.

    Джанет Микишев 1987 года рождения, уроженец района Биржан сал, образование высшее, окончил Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, университет Лотарингии Французской Республики, Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л.Б. Гончарова. Выпускник Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

    Трудовой путь начал в 2012 году специалистом РГП «КазНИИССА» г. Астана.

    До назначения занимал должность заместителя директора департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики Министерства промышленности и строительства РК г. Астана.

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Назначения Акмолинская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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