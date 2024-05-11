Назначен глава управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области

Распоряжением акима Акмолинской области Микишев Джанет Канатович назначен руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Джанет Микишев 1987 года рождения, уроженец района Биржан сал, образование высшее, окончил Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, университет Лотарингии Французской Республики, Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л.Б. Гончарова. Выпускник Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовой путь начал в 2012 году специалистом РГП «КазНИИССА» г. Астана.

До назначения занимал должность заместителя директора департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики Министерства промышленности и строительства РК г. Астана.