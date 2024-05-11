Константин Канцеров назначен заместителем начальника Службы госохраны РК

Распоряжением Главы государства Канцеров Константин Вадимович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Служба государственной охраны Республики Казахстан – непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности Президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц и объектов.

Служба государственной охраны имеет ведомство – Силы особого назначения Службы государственной охраны. Силы особого назначения являются воинским формированием.