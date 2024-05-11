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    12:26, 11 Май 2024 | GMT +6

    Константин Канцеров назначен заместителем начальника Службы госохраны РК

    Служба государственной охраны РК
    Фото: Служба государственной охраны РК

    Распоряжением Главы государства Канцеров Константин Вадимович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Служба государственной охраны Республики Казахстан  – непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности Президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц и объектов.

    Служба государственной охраны имеет ведомство – Силы особого назначения Службы государственной охраны. Силы особого назначения являются воинским формированием.

     

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Назначения
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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