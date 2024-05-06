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    15:59, 06 Май 2024 | GMT +6

    Жаслан Мадиев назначен главой Минцифры РК

    указ президента
    Фото: Акорда

     Указом Главы государства Жаслан Хасенович назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.  Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указ о назначении Мадиева Ж.Х.

    Назначить Мадиева Жаслана Хасеновича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 6 мая 2024 года

    № 538

     

    Ж. Мадиев родился в 1983 году в г. Алматы.

    Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.

    Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом управления по работе с международными финансовыми институтами департамента международных отношений АО «Альянс Банк».

    В 2007-2008 гг. — главный менеджер департамента корпоративного финансирования АО «Фонд устойчивого развития «Казына».

    В 2008 году работал в Центре стратегического анализа и исследований Администрации Президента Республики Казахстан, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

    2009-2010 гг. — заместитель председателя правления АО «KAZYNA CAPITAL MANAGEMENT». 2010-2014 гг. — управляющий директор-член, заместитель председателя правления АО «Банк развития Казахстана».

    2014-2015 гг занимал руководящие должности в структуре Национального банка РК.

    2017-2018 гг — и.о вице-президента, вице-президент по финансам АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы».

    В 2018 году назначен председателем правления по финансам АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы».

    В 2019-2020 гг— вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

    С октября 2020 года занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

    Теги:
    Кадровые назначения Президент Казахстана Назначения
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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