Жаслан Мадиев назначен главой Минцифры РК

Указом Главы государства Жаслан Хасенович назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ о назначении Мадиева Ж.Х.

Назначить Мадиева Жаслана Хасеновича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 6 мая 2024 года

№ 538

Ж. Мадиев родился в 1983 году в г. Алматы.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом управления по работе с международными финансовыми институтами департамента международных отношений АО «Альянс Банк».

В 2007-2008 гг. — главный менеджер департамента корпоративного финансирования АО «Фонд устойчивого развития «Казына».

В 2008 году работал в Центре стратегического анализа и исследований Администрации Президента Республики Казахстан, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

2009-2010 гг. — заместитель председателя правления АО «KAZYNA CAPITAL MANAGEMENT». 2010-2014 гг. — управляющий директор-член, заместитель председателя правления АО «Банк развития Казахстана».

2014-2015 гг занимал руководящие должности в структуре Национального банка РК.

2017-2018 гг — и.о вице-президента, вице-президент по финансам АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы».

В 2018 году назначен председателем правления по финансам АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы».

В 2019-2020 гг— вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

С октября 2020 года занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.