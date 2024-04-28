Кадровые назначения за неделю

На этой неделе в Казахстане произошел ряд кадровых назначений в различных международных организациях и государственных органах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Абдрасилов Кундызбек Болатович назначен на должность руководителя Аппарата Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан. Ранее он был советником министра финансов РК, а также советником заместителя премьер-министра РК, главным инспектором Отдела кадровой работы Канцелярии премьер-министра РК, руководителем Секретариата министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии, советником Премьер-министра РК, заведующим Секретариатом Премьер-министра РК, и заместителем руководителя Аппарата Правительства РК.



Казахстанский дипломат Берик Арын стал генеральным директором Генеральной Ассамблеи Исламской организации по продовольственной безопасности. Его кандидатура выдвинута Правительством РК по решению Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Берик Арын вступает в должность с 29 апреля 2024 года.



Председатель Верховного суда Республики Казахстан Асламбек Мергалиев представил коллективу высшего судебного органа вновь назначенного председателя судебной коллегии по уголовным делам Назгуль Рахметуллину.

Кроме того, Талгат Ибрашев назначен председателем Алматинского областного суда.



Приказом министра промышленности и строительства Бахытжан Жунисбеков назначен председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК. Ранее он занимал должности заместителя председателя Комитета Министерства индустрии и инфраструктурного развития, заместителя главного государственного строительного инспектора РК, а также заместителя председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства и заместителя главного государственного строительного инспектора РК.



Распоряжениями Главы государства Исмаилов Акбаржон Яхияхожаевич и Дяк Аурика Георгиевна освобождены от должностей заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана. Также распоряжениями Главы государства Буларов Лугмар Харкиевич и Шин Юрий Германович назначены заместителями Председателя Ассамблеи народа Казахстана.



Нурлан Сейтимов сменил Даурена Абаева на посту генерального секретаря СНГ. Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев уже представил коллективу Исполнительного комитета СНГ своего нового заместителя, представителя Республики Казахстан.



Распоряжением Главы государства Нуров Канат Ильич назначен Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана. Ранее от этой должности освобожден Рустам Журсунов.



Азиатский банк развития назначил Уцава Кумара новым директором по Казахстану. 26 апреля 2024 года он вступил в новую должность.

До своего назначения в Казахстан он работал заместителем странового директора АБР в Шри-Ланке. У. Кумар руководил работой по страновым программам, знаниям и экономике, а также помогал управлять различными аспектами взаимодействия с клиентами и координации партнеров по развитию.

Уцава Кумар — гражданин Индии, имеет докторскую и магистерскую степени по экономике Мэрилендского университета в Колледж-Парке в США, а также степени магистра и бакалавра экономики Делийского университета в Индии.



