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    18:30, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Назначен председатель Комитета Министерства промышленности и строительства РК

    чиновники
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Приказом министра промышленности и строительства Бахытжан Жунисбеков назначен председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Бахытжан Жунисбеков родился в 1981 году в Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, Международный казахско-турецкий университет.

    Трудовую деятельность начал в 2002 г. специалистом отдела обеспечения безопасности прокуратуры Жамбылской области.

    В 2004 г. – инженер-оператор ГКП «Дирекция по строительству и восстановлению объектов жилья и социально-культурно-бытовых объектов, пострадавших от землетрясения» акимата Жамбылской области.

    2004-2005 гг. – инженер-механик отдела управления строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылской области.

    В 2005-2006 гг. – ведущий специалист отдела управления архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования по Жамбылской области.

    2006-2010 гг. – ведущий специалист, главный специалист управления архитектуры и градостроительства Жамбылской области.

    2010-2012 гг. – главный специалист отдела управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.

    2012-2013 гг. – главный специалист отдела управления финансов акимата Жамбылской области.

    2013-2017 гг. – руководитель отдела государственных закупок управления образования акимата Жамбылской области.

    2017-2018 гг. – заместитель руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.

    В 2018-2020 гг. был заместителем руководителя управления строительства акимата Жамбылской области.

    2020-2022 гг. – руководитель управления государственного закупа акимата Жамбылской области.

    2022-2023 гг. – заместитель председателя Комитета Министерства индустрии и инфраструктурного развития – заместитель главного государственного строительного инспектора РК.

    С 2023 г. по настоящее время – заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства – заместитель главного государственного строительного инспектора РК.

    Теги:
    Кадровые назначения Правительство Назначения Министерство промышленности и строительства
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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