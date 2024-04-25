13:23, 25 Апрель 2024 | GMT +6
Нурлан Сейтимов назначен заместителем Генсекретаря СНГ
Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев представил коллективу Исполнительного комитета СНГ своего нового заместителя, представителя Республики Казахстан Нурлана Сейтимова. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Исполкома СНГ.
На посту заместителя Генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов сменил Даурена Абаева.
Н.Сейтимов родился 9 июля 1964 года. Окончил Семипалатинский технологический институт и Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби. С отличием окончил Дипломатическую академию МИД РФ.
Кандидат политических наук, владеет немецким языком.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан.