Назначили нового директора АБР в Казахстане

Азиатский банк развития назначил Уцава Кумара новым директором по Казахстану. Сегодня он вступил в должность, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу АБР.

Он сменил на этом посту Наримана Маннапбекова, который занимал эту должность с 2020 года и недавно был назначен советником департамента Центральной и Западной Азии АБР.

Как отметили в пресс-службе АБР, Уцава Кумар будет руководить операциями АБР, укреплять отношения банка с правительством и другими заинтересованными сторонами, курировать реализацию стратегии партнерства АБР на 2023–2027 годы. Стратегия направлена на оказание помощи в достижении устойчивого и инклюзивного роста за счет инвестиций государственного и частного секторов, инновационных решений в области знаний и институционального развития.

— На протяжении 30 лет АБР является надежным партнером Казахстана в области развития. Я с нетерпением жду возможности укрепить наше прочное партнерство и тесно сотрудничать с правительством, частным сектором и другими заинтересованными сторонами для поддержки приоритетов развития страны. Мы продолжим оказывать помощь Казахстану в преодолении последствий изменения климата и декарбонизации экономики, содействии инклюзивному экономическому росту и укреплении государственного управления, — сказал У. Кумар.

Он имеет 18-летний международный опыт, в том числе более 11 лет в АБР. До своего назначения в Казахстан он работал заместителем странового директора АБР в Шри-Ланке. У. Кумар руководил работой по страновым программам, знаниям и экономике, а также помогал управлять различными аспектами взаимодействия с клиентами и координации партнеров по развитию.

Уцава Кумар — гражданин Индии, имеет докторскую и магистерскую степени по экономике Мэрилендского университета в Колледж-Парке в США, а также степени магистра и бакалавра экономики Делийского университета в Индии.