Казахстанский дипломат избран гендиректором Исламской организации по продовольственной безопасности

В столице Катара состоялась первая внеочередная сессия Генеральной Ассамблеи Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ), на которой новым генеральным директором организации был единогласно избран казахстанский дипломат - посол Берик Арын, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заседание состоялось в рамках первой внеочередной сессии ГА ИОПБ в онлайн формате под председательством министра по делам муниципалитетов Государства Катар Абдуллы бин Хамада бин Абдуллы аль-Аттия. Решение об избрании посла Б.Арына генеральным директором организации было единогласно принято представителями государств-членов ИОПБ.

Кандидатура известного казахстанского дипломата была выдвинута Правительством РК по решению Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Основанная в 2017 году как специализированное учреждение Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), ИОПБ занимается укреплением продовольственной безопасности и содействием развитию сельского хозяйства государств-членов ОИС.

ИОПБ имеет статус межправительственной организации, объединяющей в своих рядах 41 страну и 15 государств-наблюдателей. Ее создание было инициировано казахстанской стороной в 2013 году и поддержано всеми странами-членами ОИС.

Сегодня ИОПБ — это уникальная международная структура, востребованная в современных геополитических и геоэкономических реалиях. ИОПБ является единственной международной организацией, аккредитованной при ООН со штаб-квартирой в Астане.

- Избрание посла Б.Арына знаменует собой начало новой главы в деятельности организации, сосредоточенной на укреплении сотрудничества и продвижении миссии ИОПБ по обеспечению продовольственной безопасности среди ее государств-членов, - сообщает ИОПБ.

Фото: МИД РК

Посол Берик Арын – казахстанский кадровый дипломат, в разные годы работал в дипломатических представительствах Казахстана на Ближнем Востоке, Центре внешней политики Администрации Президента РК, заместителем руководителя Аппарата Сената Парламента РК. Занимал должности вице-министра по делам религий и гражданского общества, а также вице-министра общественного развития РК.

В период с 2012 по 2016 годы являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Египте, а также Марокко, Алжире и Тунисе по совместительству. Одновременно представлял Казахстан в качестве постоянного представителя при Лиге арабских государств (ЛАГ), Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и Африканском Союзе.

С 2019 года и до избрания на пост генерального директора ИОПБ Б.Арын занимал должности посла в Саудовской Аравии и постоянного представителя при ОИС, а также являлся по совместительству послом Казахстана в Королевстве Бахрейн.

Сообщается, что Б.Арын вступит в должность генерального директора ИОПБ 29 апреля.