Назначен руководитель Аппарата Высшей аудиторской палаты РК
Абдрасилов Кундызбек Болатович назначен на должность руководителя Аппарата Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.
Кундызбек Абдрасилов родился 16 ноября 1982 года. Окончил Университет «Аулие-ата» и Жамбылский гуманитарно-технический университет. Изучал информационные системы, финансы и право. В 2023 году окончил Дипломатическую академию МИД РФ по специальности «магистр экономики».
Трудовую деятельность начал в 2005 году в Налоговом комитете по Байзакскому району Жамбылской области, где прошел путь от внештатного сотрудника до главного специалиста Отдела налоговой регистрации.
С 2007 по 2010 год работал главным специалистом департамента государственных баз данных АО «Национальные информационные технологии».
С 2010 по 2014 год – эксперт, главный эксперт, начальник управления Агентства Республики Казахстан по статистике.
2014-2018 годы – главный эксперт, заместитель руководителя, руководитель департамента статистики города Астаны Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.
В 2018 году назначен советником Министра финансов РК.
2019-2021 годы – советник заместителя Премьер-министра РК, главный инспектор Отдела кадровой работы Канцелярии Премьер-министра РК.
С 2021 по 2022 год – руководитель Секретариата Министра по экономике и финансовой политике Евразийской Экономической Комиссии.
2022-2023 годы – советник Премьер-министра РК, заведующий Секретариатом Премьер-министра РК.
2023-2024 годы – заместитель руководителя Аппарата Правительства Республики Казахстан.
В апреле этого года Председателем Высшей аудиторской палаты по согласованию с Администрацией Президента РК назначен руководителем Аппарата Высшей аудиторской палаты РК. Награжден орденом «Құрмет», Почетной грамотой Республики Казахстан.