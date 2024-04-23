Назгуль Рахметуллина возглавила судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РК

Председатель Верховного суда Республики Казахстан Асламбек Мергалиев представил коллективу высшего судебного органа вновь назначенного председателя судебной коллегии по уголовным делам Назгуль Рахметуллину, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

- Назгуль Маульхановна честный и принципиальный профессионал своего дела. За ее плечами многолетний опыт работы в судебной системе страны. Назначение на эту особо ответственную должность – огромное доверие Главы государства, - отметил А.Мергалиев.

Назгуль Рахметуллина – 1978 года рождения, уроженка ВКО.

После окончания в 2000 году Восточно-Казахстанского госуниверситета работала:

2000-2004 г.г. – специалист Восточно-Казахстанского облсуда,

2004-2015 г.г. – судья суда №2 г.Усть-Каменогорска,

2015-2020 г.г. – судья Восточно-Казахстанского облсуда.

С 2020 года по настоящее время – судья Верховного Суда РК.

Кроме того, Талгат Ибрашев назначен председателем Алматинского областного суда.

Талгат Ибрашев - 1969 г.р., уроженец Костанайской области.

Окончил Уральскую государственную юридическую академию.

1993-1996 г.г. – служба в таможенных органах.

1996-1997 г.г. – старший консультант Тургайского областного суда.

1997-1999 г.г. – судья Аркалыкского городского суда.

1999-2004 г.г – судья Костанайскогообластного суда.

2004-2010 г.г – председатель Костанайского районного суда.

2010-2012 г.г. – председатель административного суда г.Костанай.

2012-2016 г.г – председатель Рудненского городского суда.

С 2016 года по настоящее время – судья Верховного Суда РК.