Кадровые назначения в Казахстане за неделю
На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых перестановок и назначений. Агентство Kazinform предлагает традиционный обзор назначений.
Гульбану Несипбаева назначена врио акима города Алатау.
Трудовую деятельность начала с 2009 году помощником главного бухгалтера Капшагайского городского филиала Народно-демократической партии «Нур Отан»;
В 2010–2013 годы — ведущий специалист ГУ «Аппарат акима Заречного сельского округа»;
В 2012–2021 годы — главный специалист аппарата акима Заречного сельского округа;
В 2021 году — заместитель акима Заречного сельского округа;
С 2023 года — аким Заречного сельского округа.
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Наталья Годунова вошла в состав Совета директоров КТЖ.
Трудовую деятельность начала в 1993 году экономистом в «Агропромбанке „Орал“.
С 2015 по 2017 годы — секретарь партии «Нұр Отан», член Бюро Политсовета партии «Нұр Отан»;
С декабря 2017 года — член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
С 20 февраля 2018 года — председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
С ноября 2022 по апрель 2024 года — председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.
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Мурат Муханов назначен начальником ДЧС Мангистауской области.
Трудовую деятельность начал с должности главного специалиста нормативно-технического отдела управления государственного контроля и надзора в области чрезвычайных ситуаций Мангистауской области.
С 2006 по 2010 годы работал на различных должностях по направлению государственного пожарного контроля.
В разные годы занимал должность начальника отдела государственного пожарного контроля, начальника управления государственного пожарного контроля, заместителя начальника, начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
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Дамир Ермагамбетов назначен начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.
В 1998 году он окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК. В 2001 году окончил Кокшетауский технический институт АЧС РК.
В правоохранительных органах работал с сентября 1995 года.
За отвагу и самоотверженность Дамир Ермагамбетов награжден орденами «Айбын» ІІ и І степени.
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Нурадил Имангалиев стал руководителем управления туризма Мангистауской области.
Трудовую деятельность он начал в 2015 году инженером автоматизации в Донском горно-обогатительном комбинате филиала АО «ТНК „Казхром“ в Хромтау Актюбинской области;
С октября 2020 года по февраль 2022 года работал заместителем руководителя управления инвестиций и развития Мангистауской области по вопросам развития инвестиционно-инновационной политики и туризма;
С февраля 2022 года работал заместителем руководителя управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области по вопросам инвестиционно-инновационной политики и внешнеэкономической деятельности.
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В области Абай назначены начальники четырех управлений.
Айман Нурлыбек возглавила управление координации занятости и социальных программ.
Трудовую деятельность начала в 2008 году, будучи статистом ГУ «Управление физической культуры и спорта ВКО». Также работала на различных должностях отдела агропромышленного комплекса сельских территорий ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования ВКО».
До нынешнего назначения занимала должность исполняющего обязанности руководителя ГУ «Управление координации занятости и социальных программ области Абай».
Талгат Молдабеков стал руководителем управления здравоохранения.
Трудовую деятельность начал в 1994 году врачом кардиологического отделения Центральной городской больницы Семея.
До 2017 года работал специалистом в различных сферах медицины. До нынешнего назначения занимал должность исполняющего обязанности руководителя ГУ «Управление здравоохранения области Абай».
Ертай Куанбаев назначен руководителем управления сельского хозяйства области Абай.
В 2022 году являлся руководителем отдела животноводства и идентификации сельскохозяйственных животных ГУ «Управление сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области.
До нынешнего назначения занимал должность заместителя руководителя управления ГУ «Управление сельского хозяйства области Абай».
Айнур Акмырза назначена главой управления природных ресурсов и регулирования природопользования.
С 2015 по 2022 годы была руководителем отдела экологического регулирования управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области, руководителем отдела регулирования использования и охраны водных ресурсов ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области».
До нынешнего назначения занимала должность заместителя руководителя управления ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай».