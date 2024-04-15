Кадровые назначения в Казахстане за неделю

На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых перестановок и назначений. Агентство Kazinform предлагает традиционный обзор назначений.

Гульбану Несипбаева назначена врио акима города Алатау.

Фото: акимат Заречного сельского округа

Трудовую деятельность начала с 2009 году помощником главного бухгалтера Капшагайского городского филиала Народно-демократической партии «Нур Отан»;

В 2010–2013 годы — ведущий специалист ГУ «Аппарат акима Заречного сельского округа»;

В 2012–2021 годы — главный специалист аппарата акима Заречного сельского округа;

В 2021 году — заместитель акима Заречного сельского округа;

С 2023 года — аким Заречного сельского округа.

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Наталья Годунова вошла в состав Совета директоров КТЖ.

Фото: parlam.kz

Трудовую деятельность начала в 1993 году экономистом в «Агропромбанке „Орал“.

С 2015 по 2017 годы — секретарь партии «Нұр Отан», член Бюро Политсовета партии «Нұр Отан»;

С декабря 2017 года — член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

С 20 февраля 2018 года — председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С ноября 2022 по апрель 2024 года — председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.

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Мурат Муханов назначен начальником ДЧС Мангистауской области.

Фото: МЧС РК

Трудовую деятельность начал с должности главного специалиста нормативно-технического отдела управления государственного контроля и надзора в области чрезвычайных ситуаций Мангистауской области.

С 2006 по 2010 годы работал на различных должностях по направлению государственного пожарного контроля.

В разные годы занимал должность начальника отдела государственного пожарного контроля, начальника управления государственного пожарного контроля, заместителя начальника, начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

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Дамир Ермагамбетов назначен начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.

Фото: ДЧС Костанайской области

В 1998 году он окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК. В 2001 году окончил Кокшетауский технический институт АЧС РК.

В правоохранительных органах работал с сентября 1995 года.

За отвагу и самоотверженность Дамир Ермагамбетов награжден орденами «Айбын» ІІ и І степени.

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Нурадил Имангалиев стал руководителем управления туризма Мангистауской области.

Фото: акимат Мангистауской области

Трудовую деятельность он начал в 2015 году инженером автоматизации в Донском горно-обогатительном комбинате филиала АО «ТНК „Казхром“ в Хромтау Актюбинской области;

С октября 2020 года по февраль 2022 года работал заместителем руководителя управления инвестиций и развития Мангистауской области по вопросам развития инвестиционно-инновационной политики и туризма;

С февраля 2022 года работал заместителем руководителя управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области по вопросам инвестиционно-инновационной политики и внешнеэкономической деятельности.

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В области Абай назначены начальники четырех управлений.

Айман Нурлыбек возглавила управление координации занятости и социальных программ.

Трудовую деятельность начала в 2008 году, будучи статистом ГУ «Управление физической культуры и спорта ВКО». Также работала на различных должностях отдела агропромышленного комплекса сельских территорий ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования ВКО».

До нынешнего назначения занимала должность исполняющего обязанности руководителя ГУ «Управление координации занятости и социальных программ области Абай».

Талгат Молдабеков стал руководителем управления здравоохранения.

Трудовую деятельность начал в 1994 году врачом кардиологического отделения Центральной городской больницы Семея.

До 2017 года работал специалистом в различных сферах медицины. До нынешнего назначения занимал должность исполняющего обязанности руководителя ГУ «Управление здравоохранения области Абай».

Ертай Куанбаев назначен руководителем управления сельского хозяйства области Абай.

В 2022 году являлся руководителем отдела животноводства и идентификации сельскохозяйственных животных ГУ «Управление сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области.

До нынешнего назначения занимал должность заместителя руководителя управления ГУ «Управление сельского хозяйства области Абай».

Айнур Акмырза назначена главой управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

С 2015 по 2022 годы была руководителем отдела экологического регулирования управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области, руководителем отдела регулирования использования и охраны водных ресурсов ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области».

До нынешнего назначения занимала должность заместителя руководителя управления ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай».