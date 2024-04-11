Руководителей четырех управлений назначили в области Абай

В области Абай назначены руководители четырех управлений, передает агентство Kazinform.

По информации областного акимата, Айман Нурлыбек возглавила управление координации занятости и социальных программ, Талгат Молдабеков стал руководителем управления здравоохранения, Ертай Куанбаев назначен руководителем управления сельского хозяйства области Абай, а Айнур Акмырза – главой управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

Айман Нурлыбек родилась 13 апреля 1989 года. В 2008 году окончила Усть-Каменогорский колледж экономики и финансов по специальности «Оценка», в 2011 году - Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д.Серикбаева по специальности «Учет и аудит».

Трудовую деятельность начала в 2008 году, будучи статистом ГУ «Управление физической культуры и спорта ВКО». Работала на различных должностях отдела агропромышленного комплекса сельских территорий ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования ВКО».

В 2014 году была главным специалистом отдела здравоохранения, социальной защиты, культуры, внутренней и молодежной политики ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования ВКО». С 2014 по 2016 годы - главный специалист отдела базовых отраслей экономики и туризма государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области».

С 2018 по 2020 годы - руководитель отдела базовых отраслей экономики и туризма управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области.

С 2020 по 2022 годы - заместитель руководителя по вопросам занятости населения отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния города Семея. С 2022 по 2024 годы - заместитель руководителя управления ГУ «Управление координации занятости и социальных программ области Абай».

До нынешнего назначения занимала должность исполняющего обязанности руководителя ГУ «Управление координации занятости и социальных программ области Абай».

Талгат Молдабеков родился 20 июня 1969 года в городе Семипалатинске. В 1993 году окончил Семипалатинский государственный медицинский институт по специальности врач-кардиолог, в 2021 году - Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «магистр делового администрирования МВА».

Трудовую деятельность начал в 1994 году врачом кардиологического отделения Центральной городской больницы г.Семей, до 2017 года работал специалистом в различных сферах медицины.

Был заведующим отделением кардиологии АО «Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи» (город Астана), заведующим отделением кардиологии и неврологии в Национальном научном центре онкологии и трансплантологии корпоративного фонда «UMC» (город Астана), заведующим отделением терапии № 1 ТОО «Национальный научный онкологический центр» (город Астана).

В 2022 году работал заведующим центрома многопрофильной терапии в ТОО «Национальный научный онкологический центр». В 2022 году также был заместителем руководителя по стратегическому развитию ГУ «Управление здравоохранения области Абай».

До нынешнего назначения занимал должность исполняющего обязанности руководителя ГУ «Управление здравоохранения области Абай».

Ертай Куанбаев родился 2 декабря 1989 года. В 2008 году окончил Колледж ВКГУ по специальности «Финансы», в 2011 году - Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева по специальности «Финансы» и в 2021 году Университет имени Шакарима города Семея по специальности «Технология производства продуктов животноводства».

С 2012 по 2016 годы работал на различных должностях в ГУ «Аппарат акима Каратальского сельского округа».

С 2016 по 2019 годы - главный специалист отдела развития и субсидирования животноводства ГУ «Управление сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области». С 2019 по 2022 годы был руководителем отдела развития и субсидирования животноводства ГУ «Управление сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области».

В 2022 годы являлся руководителем отдела животноводства и идентификации сельскохозяйственных животных ГУ «Управление сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области.

До нынешнего назначения занимал должность заместителя руководителя управления ГУ «Управление сельского хозяйства области Абай».

Айнур Акмырза родилась 10 декабря 1987 года. В 2009 году окончила Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева по специальности «Безопасность жизнедеятельности и защиты окружающей среды».

С 2009 по 2010 годы была стажером по молодежной практике в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области».

С 2011 по 2015 годы работала на различных должностях в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области.

С 2015 по 2022 годы была руководителем отдела экологического регулирования управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области, руководителем отдела регулирования использования и охраны водных ресурсов ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области».

До нынешнего назначения занимала должность заместителя руководителя управления ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай».