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    11:29, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Назначен начальник департамента ЧС в Костанайской области

    Дамир Ермагамбетов
    Фото: ДЧС Костанайской области

    Начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области назначен полковник гражданской защиты Дамир Ермагамбетов. Ранее он занимал должность заместителя столичного ДЧС, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дамир Ермагамбетов родился 26 июня 1978 года в п. Федоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области. В 1998 году окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК, в 2001 году Кокшетауский технический институт АЧС РК.

    За отвагу и самоотверженность Дамир Ермагамбетов награжден орденами «Айбын» ІІ и І степени.

    В правоохранительных органах с сентября 1995 года.

    Предшественником являлся полковник гражданской защиты Кайрат Касым, назначенный в июле прошлого года .

    Теги:
    Кадровые назначения ДЧС Регионы Казахстана Назначения Костанайская область
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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