РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:27, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Мурат Муханов назначен начальником ДЧС Мангистауской области

    Мурат Муханов
    Фото: МЧС РК

    Начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области назначен полковник Муханов Мурат Сейтмолдаевич. Об этом передает  агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Мурат Муханов родился в 1985 году в городе Жанаозене Мангистауской области. В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК. В 2020 году —  Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы Министерства по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

    Трудовую деятельность начал с должности главного специалиста нормативно-технического отдела управления государственного контроля и надзора в области чрезвычайных ситуаций Мангистауской области.

    С 2006 по 2010 год работал на различных должностях по направлению государственного пожарного контроля. В разные годы занимал должность начальника отдела государственного пожарного контроля, начальника управления государственного пожарного контроля, заместителя начальника, начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

    Предыдущая должность — временно исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    Как сообщалось, Дамир Ермагамбетов был назначен начальником департамента ЧС в Костанайской области.

    Теги:
    Кадровые назначения ДЧС МЧС Регионы Казахстана Регионы Назначения
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!