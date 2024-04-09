10:31, 09 Апрель 2024 | GMT +6
Наталья Годунова вошла в состав Совета директоров КТЖ
Экс-председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова вошла в состав Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», передает корреспондент агентства Kazinform.
Теперь, Совет директоров компании выглядит следующим образом:
- Рыскулов Айдар Кайратович - Председатель Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», представитель интересов Единственного акционера;
- Сауранбаев Нурлан Ермекович - член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», Председатель Правления АО «НК «ҚТЖ»;
- Отыншиев Елжас Муратович – член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», представитель интересов Единственного акционера;
- Бердигулов Ернат Кудайбергенович - член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», представитель интересов Единственного акционера;
- Ирубаев Куат Каиргильденович - член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», представитель интересов Единственного акционера;
- Ульф Вокурка - член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», независимый директор;
- Александер Андреас Ширхубер - член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», независимый директор;
- Джон (Йан) МакКей - член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», независимый директор;
- Годунова Наталья Николаевна - член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», независимый директор.
Ранее, Наталья Годунова возглавляла Высшую аудиторскую палату РК.