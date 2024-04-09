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    10:31, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Наталья Годунова вошла в состав Совета директоров КТЖ

    Наталья Годунова
    Фото: parlam.kz

    Экс-председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова вошла в состав Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Теперь, Совет директоров компании выглядит следующим образом:

    1. Рыскулов Айдар Кайратович - Председатель Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», представитель интересов Единственного акционера;
    2. Сауранбаев Нурлан Ермекович - член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», Председатель Правления АО «НК «ҚТЖ»;
    3. Отыншиев Елжас Муратович – член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», представитель интересов Единственного акционера;
    4. Бердигулов Ернат Кудайбергенович - член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», представитель интересов Единственного акционера;
    5. Ирубаев Куат Каиргильденович - член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», представитель интересов Единственного акционера;
    6. Ульф Вокурка - член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», независимый директор;
    7. Александер Андреас Ширхубер - член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», независимый директор;
    8. Джон (Йан) МакКей - член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», независимый директор;
    9. Годунова Наталья Николаевна - член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», независимый директор.

    Ранее, Наталья Годунова возглавляла Высшую аудиторскую палату РК.

    Теги:
    Кадровые назначения Казахстан Назначения КТЖ
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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