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    00:51, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Назначен руководитель управления туризма Мангистауской области

    Нурадил Имангалиев
    Фото: акимат Мангистауской области

    Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил коллективу нового руководителя управления туризма. Им стал Нурадил Имангалиев, ранее занимавший должность заместителя руководителя управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области по вопросам инвестиционно-инновационной политики и внешнеэкономической деятельности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу облакимата.

    Нурадил Имангалиев окончил Астраханский государственный технический университет, по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств», Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова, имеет степень магистра бизнеса и управления.

    Трудовую деятельность начал в 2015 году инженером автоматизации в Донском горно-обогатительном комбинате филиала АО «ТНК «Казхром» в г. Хромтау Актюбинской области.

    В 2016 году был назначен главным специалистом отдела инвестиционной и инновационной политики и внешнеэкономической деятельности управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области.

    С ноября 2017 года по март 2018 года работал главным менеджером АО «СЭЗ "Морпорт Актау» в департаменте по работе с государственными органами.
    С марта по ноябрь 2018 года – главный специалист отдела инвестиционной и инновационной политики и внешнеэкономической деятельности Управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области.

    С ноября 2018 года по декабрь 2019 года был главным инспектором отдела анализа и регионального развития аппарата акима Мангистауской области.

    С декабря 2019 года по октябрь 2020 занимал должность руководителя отдела инвестиционно-инновационной политики управления инвестиций и развития туризма Мангистауской области.

    С октября 2020 года по февраль 2022 года работал заместителем руководителя управления инвестиций и развития Мангистауской области по вопросам развития инвестиционно-инновационной политики и туризма.
    С февраля 2022 года работал заместителем руководителя управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области по вопросам инвестиционно-инновационной политики и внешнеэкономической деятельности.

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Назначения Акимат Мангистауская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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