Гульбану Несипбаева назначена врио акима города Алатау

Состоялась вторая внеочередная сессия маслихата Алатау, в ходе которой был назначен временно исполняющий обязанности акима нового города, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате Алматинской области, в ходе сессии маслихата депутаты утвердили временно исполняющего обязанности акима города Алатау. На эту должность назначили действующего главу Зареченского сельского округа Гульбану Несипбаеву.

- В новом городе необходимо начать процесс создания акимата. Для ускорения процесса утверждения схемы управления административно-территориальной единицей города, решено назначить главу города и cформировать схему государственного управления Алатау с созданием необходимых структур. Несмотря на административные изменения, граждане населенного пункта в полном объеме получали все необходимые государственные услуги. Единственное были приостановлены земельные вопросы в связи с последними изменениями статуса села Жетыген и границ региона, - отметил руководитель аппарата акима области Мурат Мадигулов.

Руководитель управления архитектуры и градостроительства Алматинской области Болат Мусыланбеков сообщил, что генеральный план развития города Алатау находится на утверждении в Правительстве.

В ходе сессии с концептуальным планом будущего города выступил его автор - Арсений Пирожков. По его словам, до 2050 года в городе будут жить 1,7 млн человек, планируется построить 212 детских садов, 162 школы, 95 медицинских учреждений. В проекте предусмотрены все необходимые бизнес и другие объекты для современного города, продуманы вопросы электро- и теплоснабжения, обеспечения питьевой водой и озеленения.

В начале этого года селу Жетыген в Алматинской области присвоили статус города областного значения и переименовали в Алатау.

Алатау находится в 47 километрах к северу от центра Алматы. Здесь проживают 25 тысяч человек, но после изменения статуса численность населения выросла до 52 тысяч, так как присоединились близлежащие поселки. О том, как сейчас живет город можете посмотреть по ссылке.

Ранее в акимате Алматинской области поделились планами по развитию нового города Алатау.

Несипбаева Гулбану Сейткеновна родилась 18 марта 1990 года в селе Жидели Балхашского района Алматинской области. В 2009 году окончила Капшагайский профессиональный колледж, 2012 год - Алматинский университет непрерывного образования.

2009 г. - помощник главного бухгалтера Капшагайского городского филиала Народно-демократической партии «Нур Отан»;

2010 - 2013 гг. - ведущий специалист ГУ «Аппарат акима Заречного сельского округа»;

2012 - 2021 гг. - главный специалист аппарата акима Заречного сельского округа;

2021 г. - заместитель акима Заречного сельского округа;

С 2023 г. - аким Заречного сельского округа.