Израиль отклонил предложение США о выводе войск из сектора Газа

Израиль выступил против предложенного США проекта соглашения о разоружении ХАМАС, предусматривающего изменение порядка вывода войск из сектора Газа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Израиль отклонил представленный администрацией президента США Дональда Трампа проект соглашения, предусматривающий начало вывода израильских войск из сектора Газа после запуска процесса разоружения ХАМАС.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своих публичных комментариях во вторник. По его словам, Армия обороны Израиля сохранит нынешние позиции до полного разоружения палестинской группировки.

По словам главы израильского правительства, администрация президента США Дональда Трампа представила Израилю проект соглашения, предусматривающий начало вывода израильских войск в обмен на запуск процесса разоружения ХАМАС. Однако, как отметил Нетаньяху, Тель-Авив не принял предложенный документ и направил американской стороне свои замечания.

— Президент Трамп считает, или его команда считает, что сможет добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа. Они прислали нам проект. Мы не согласились с ним. Это был не наш проект. Мы направили свои комментарии, — заявил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что армия не покинет нынешние позиции в секторе Газа до полного разоружения ХАМАС.

Предложенный США план предусматривал прекращение боевых действий и начало отвода израильских войск к линии, установленной в рамках соглашения о прекращении огня, достигнутого в октябре 2025 года. При этом ХАМАС должен был приступить к поэтапной передаче наступательных вооружений под контроль переходной палестинской администрации.

Заявление Нетаньяху свидетельствует о сохраняющихся разногласиях между Израилем и администрацией США относительно последовательности реализации соглашения. Если американский план предусматривает начало вывода войск после запуска процесса разоружения ХАМАС, то израильская сторона настаивает на полном разоружении группировки до любых изменений военного присутствия в секторе Газа.

Ранее ХАМАС сообщил о согласии с предложенным планом разоружения, разработанным при участии Совета мира, США, Египта, Катара и Турции.

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