ХАМАС избрал Халиля аль-Хайю новым главой политбюро

Новое руководство движения сформировано на фоне продолжающихся переговоров по Газе и дискуссий о будущем ХАМАС, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Палестинское движение ХАМАС объявило в понедельник об избрании Халиля аль-Хайи главой политического бюро. Об этом сообщается в заявлении движения.

Халиль аль-Хайя сменил Яхью Синвара, погибшего в октябре 2024 года в ходе боевых действий с израильскими военными в секторе Газа.

До избрания аль-Хайя возглавлял руководство ХАМАС в секторе Газа и выступал главным переговорщиком движения на непрямых переговорах о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами.

После гибели Синвара управление организацией осуществлял совет из пяти человек, в состав которого также входили Халед Машаль, Мохаммед Дарвиш, Захер Джабарин и Низар Авадулла.

Hamas Movement has published photographs from its internal leadership election.



⭕️ Hamas: From one of the sessions of the movement’s internal electoral process.



Official Website — Hamas Movement https://t.co/jc8NWHtsDj pic.twitter.com/VQtntA46QK — 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐹𝑖𝑙𝑒𝑠 (@ResistanceFiles) July 20, 2026

Избрание аль-Хайи завершает оставшуюся часть действующего внутрипартийного цикла, начавшегося после выборов руководства ХАМАС в 2021 году. Новый полный раунд внутренних выборов должен состояться позднее.

Халиль аль-Хайя родился в секторе Газа в 1960 году и состоит в ХАМАС с момента основания движения в 1987 году. В 2006 году он был избран депутатом Палестинского законодательного совета, позднее занимал пост заместителя главы политбюро Исмаила Хании.

В последние годы аль-Хайя стал одной из наиболее влиятельных фигур в движении после гибели Исмаила Хании, Яхьи Синвара и главы военного крыла Мохаммеда Дейфа. Большую часть времени он находится в Катаре.

BREAKING | Hamas announces the election of senior leader Khalil al-Hayya as the new head of the movement’s political bureau, succeeding assassinated leader Yahya al-Sinwar. pic.twitter.com/h82nZfKzJV — The Cradle (@TheCradleMedia) July 20, 2026

По оценке палестинского политического аналитика Рихам Оуды, которую приводит Reuters, избрание аль-Хайи может свидетельствовать о сохранении жесткой позиции ХАМАС в вопросе разоружения и продолжении тесных связей с Ираном и союзными ему силами. Это, по ее мнению, способно осложнить дальнейшие переговоры о разоружении движения и политическом устройстве сектора Газа.

План США по урегулированию ситуации в Газе предусматривает разоружение ХАМАС, вывод израильских сил и передачу управления сектором палестинской технократической администрации под наблюдением Совета мира.

Переговоры с участием Египта, Катара, Турции и американской стороны пока не привели к всеобъемлющему соглашению.

Ранее ХАМАС объявил о роспуске своего правительства в секторе Газа.