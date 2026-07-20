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    ХАМАС избрал Халиля аль-Хайю новым главой политбюро

    Новое руководство движения сформировано на фоне продолжающихся переговоров по Газе и дискуссий о будущем ХАМАС, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    ХАМАС избрал Халиля аль-Хайю новым главой политбюро
    Фото: Kazinform

    Палестинское движение ХАМАС объявило в понедельник об избрании Халиля аль-Хайи главой политического бюро. Об этом сообщается в заявлении движения.
    Халиль аль-Хайя сменил Яхью Синвара, погибшего в октябре 2024 года в ходе боевых действий с израильскими военными в секторе Газа.

    До избрания аль-Хайя возглавлял руководство ХАМАС в секторе Газа и выступал главным переговорщиком движения на непрямых переговорах о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами.

    После гибели Синвара управление организацией осуществлял совет из пяти человек, в состав которого также входили Халед Машаль, Мохаммед Дарвиш, Захер Джабарин и Низар Авадулла.

    Избрание аль-Хайи завершает оставшуюся часть действующего внутрипартийного цикла, начавшегося после выборов руководства ХАМАС в 2021 году. Новый полный раунд внутренних выборов должен состояться позднее.

    Халиль аль-Хайя родился в секторе Газа в 1960 году и состоит в ХАМАС с момента основания движения в 1987 году. В 2006 году он был избран депутатом Палестинского законодательного совета, позднее занимал пост заместителя главы политбюро Исмаила Хании.

    В последние годы аль-Хайя стал одной из наиболее влиятельных фигур в движении после гибели Исмаила Хании, Яхьи Синвара и главы военного крыла Мохаммеда Дейфа. Большую часть времени он находится в Катаре.

    По оценке палестинского политического аналитика Рихам Оуды, которую приводит Reuters, избрание аль-Хайи может свидетельствовать о сохранении жесткой позиции ХАМАС в вопросе разоружения и продолжении тесных связей с Ираном и союзными ему силами. Это, по ее мнению, способно осложнить дальнейшие переговоры о разоружении движения и политическом устройстве сектора Газа.

    План США по урегулированию ситуации в Газе предусматривает разоружение ХАМАС, вывод израильских сил и передачу управления сектором палестинской технократической администрации под наблюдением Совета мира.

    Переговоры с участием Египта, Катара, Турции и американской стороны пока не привели к всеобъемлющему соглашению.

    Ранее ХАМАС объявил о роспуске своего правительства в секторе Газа.

    Местные органы власти Переговоры Мировые новости ХАМАС Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор