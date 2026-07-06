ХАМАС объявил о роспуске своего правительства в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС объявило о роспуске своего правительства в секторе Газа в рамках реализации поддержанного США плана послевоенного урегулирования, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

ХАМАС сообщил о роспуске действовавшего более десяти лет правительственного «Комитета по чрезвычайным ситуациям», который координировал работу исполнительной власти в секторе Газа.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в городе Газа глава правительственного медиаофиса ХАМАС Исмаил ас-Савабта.

Сообщается, что решение принято для облегчения передачи административных полномочий Национальному комитету по управлению сектором Газа, созданному в соответствии с поддержанным США мирным планом.

По словам ас-Савабты, министерства и назначенные ранее государственные служащие продолжат работу в обычном режиме и готовы выполнять свои обязанности под руководством Национального комитета. При этом ХАМАС сохранит контроль над вопросами безопасности и полиции в районах сектора, остающихся под его управлением.

Глава Национального комитета Али Шаат заявил, что комитет, в который входят 15 палестинских специалистов, полностью готов приступить к работе, как только будут созданы необходимые условия. По его словам, успешная деятельность нового органа требует существования «единой власти, единого закона и единого оружия, подчиненного этой власти».

В свою очередь созданный администрацией президента США Дональда Трампа Совет мира (Board of Peace), контролирующий реализацию мирного плана, приветствовал объявление ХАМАС, однако подчеркнул, что будет оценивать процесс передачи власти «по действиям, а не по обещаниям».

Израиль пока официально не прокомментировал решение ХАМАС. Ранее палестинское движение обвиняло израильскую сторону в нарушении режима прекращения огня и невыполнении других положений мирного плана, предусматривающего вывод израильских войск из сектора Газа в обмен на разоружение ХАМАС.

Израиль, в свою очередь, заявляет, что не намерен выводить войска из созданной буферной зоны и продолжает наносить удары по объектам, которые считает угрозой безопасности.

Как сообщает The Times of Israel и Reuters, роспуск правительства ХАМАС носит преимущественно символический характер и призван продемонстрировать готовность движения передать гражданское управление сектором Газа Национальному комитету.

Однако реализация этого процесса остается заблокированной из-за разногласий сторон относительно разоружения ХАМАС и выполнения условий режима прекращения огня.

Напомним, Казахстан входит в состав Совет мира, созданного для содействия реализации комплексного мирного плана по сектору Газа. Ранее мы сообщали, кто вошел в состав Совета мира.