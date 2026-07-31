Трамп заявил о достижении соглашения по разоружению ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении «исторического соглашения» по полному разоружению палестинского движения ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

По словам Дональда Трампа, соглашение стало важным этапом реализации его плана по прекращению войны в секторе Газа.

— Соглашение является крайне важным шагом к тому, чтобы Газа наконец-то перешла под управление нового палестинского правительства, которое будет тесно сотрудничать с Советом мира, чтобы помочь палестинскому народу. В то же время Израиль получит ту безопасность, которой он заслуживает, поскольку Газа больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак, — написал в соцсети Х американский лидер.

Он уточнил, что соглашение стало важным шагом в реализации его 20-пунктного плана по прекращению войны в Газе. Трамп также заявил, что после завершения процесса разоружения подразделения Армии обороны Израиля покинут сектор Газа.

По его словам, соглашение предусматривает поэтапную передачу вооружений, включая тяжелое оружие, ликвидацию складов и туннелей, а процесс должен проходить под международным контролем.

Вместе с тем ни представители ХАМАС, ни власти Израиля не заявляли о согласии с озвученными условиями.

Переговоры между Израилем и ХАМАС ранее неоднократно заходили в тупик из-за разногласий по вопросам разоружения палестинского движения, вывода израильских войск из сектора Газа и будущего устройства палестинской территории.

Напомним, ранее ХАМАС объявил о роспуске своего правительства в секторе Газа. Как сообщает The Times of Israel и Reuters, роспуск правительства ХАМАС носит преимущественно символический характер и призван продемонстрировать готовность движения передать гражданское управление сектором Газа Национальному комитету.

Однако реализация этого процесса остается заблокированной из-за разногласий сторон относительно разоружения ХАМАС и выполнения условий режима прекращения огня.

Напомним, Казахстан входит в состав Совет мира, созданного для содействия реализации комплексного мирного плана по сектору Газа. Ранее мы сообщали, кто вошел в состав Совета мира.