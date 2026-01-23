РУ
телерадиокомплекс президента РК
    05:50, 23 Январь 2026 | GMT +5

    ХАМАС меняет оружие на статус политической партии

    Палестинское движение ХАМАС достигло договоренностей с администрацией США о разоружении в обмен на политическое признание, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sky News Arabia.

    ХАМАС меняет оружие на статус партии
    Фото: Anadolu Ajansı

    По информации телеканала, соглашение предусматривает передачу оружия и карт подземных туннелей в секторе Газа в обмен на признание ХАМАС в качестве политической партии.

    Как отмечается, договоренности также включают возможность для политических и военных лидеров движения, желающих покинуть сектор Газа, сделать это без преследования со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, Вашингтон якобы согласился на интеграцию части сотрудников полиции ХАМАС и бывших чиновников в новую администрацию Газы при условии прохождения ими проверки безопасности со стороны Израиля и США.

    Также сообщается, что Палестинская национальная администрация не возражает против подобных договоренностей, если они приведут к завершению боевых действий, установлению режима прекращения огня и ускорению процесса восстановления сектора. В то же время Израиль выступил против ряда пунктов предполагаемой сделки, прежде всего против сохранения ХАМАС в качестве политической силы.

    Ранее МИД Египта сообщил об окончательном формировании Палестинского комитета по управлению Газой, который возглавил политик Али Шаат.

    Напомним, в четверг на полях Всемирного экономического форума в Давосе представители 19 государств подписали устав Совета мира, созданного в рамках урегулирования ситуации в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем в эту структуру войдут более 50 стран.

    Ранее Вашингтон объявил о переходе ко второму этапу плана по завершению конфликта в секторе Газа и формированию новой модели управления палестинской территорией.

    Теги:
    сектор Газа Палестина Мировые новости ХАМАС США
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
