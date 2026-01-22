РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:20, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Совет мира по Газе подписали 19 стран

    Президент США Дональд Трамп на полях Всемирного экономического форума в Давосе официально объявил о создании Совета мира и призвал больше стран присоединиться к его инициативе, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Акорда

    В ходе примерно 20-минутного выступления перед официальной церемонией подписания соглашения президент Трамп назвал членов своего «Совет мира» «звездами», заявив, что в их состав входят «самые важные люди в мире».

    — Этот совет имеет все шансы стать одним из самых влиятельных органов, когда-либо созданных. — заявил он на церемонии. 

    Устав Совета мира подписали лидеры 19 стран, включая Касым-Жомарта Токаева. Помимо Президента Казахстана, доумент подписали представители  Азербайджана, Аргентины, Армении, Бахрейна, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Иордании, Катара, Марокко, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Парагвая, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана и самопровозглашенной республики Косово. 

    Как сообщает CNN, на церемонии глава Белого дома говоря о восстановленииназвал Газу, назвал его «прекрасным местом». 

    — В душе я человек, связанный с недвижимостью, и для меня главное — местоположение. И я сказал: посмотрите на это место на берегу моря. Посмотрите на этот прекрасный участок земли. Каким он может стать для стольких людей. Это будет просто замечательно, — сказал Трамп в Давосе.

    Американский лидер также заявил, что Совет мира будет сотрудничать с ООН для обеспечения мира на Ближнем Востоке. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев сектор Газа Мировые новости Дональд Трамп
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
