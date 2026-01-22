Совет мира по Газе подписали 19 стран

В ходе примерно 20-минутного выступления перед официальной церемонией подписания соглашения президент Трамп назвал членов своего «Совет мира» «звездами», заявив, что в их состав входят «самые важные люди в мире».

"This board has the chance to be one of the most consequential bodies ever created." - Board of Peace Chairman, President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/xo7AwSDdeV — The White House (@WhiteHouse) January 22, 2026

— Этот совет имеет все шансы стать одним из самых влиятельных органов, когда-либо созданных. — заявил он на церемонии.

Устав Совета мира подписали лидеры 19 стран, включая Касым-Жомарта Токаева. Помимо Президента Казахстана, доумент подписали представители Азербайджана, Аргентины, Армении, Бахрейна, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Иордании, Катара, Марокко, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Парагвая, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана и самопровозглашенной республики Косово.

President Donald J. Trump signs and ratifies the Board of Peace charter, officially making the Board of Peace an international organization.



THE PEACE PRESIDENT 🕊️🇺🇸 pic.twitter.com/J7v8d0S8m7 — The White House (@WhiteHouse) January 22, 2026

Как сообщает CNN, на церемонии глава Белого дома говоря о восстановленииназвал Газу, назвал его «прекрасным местом».

— В душе я человек, связанный с недвижимостью, и для меня главное — местоположение. И я сказал: посмотрите на это место на берегу моря. Посмотрите на этот прекрасный участок земли. Каким он может стать для стольких людей. Это будет просто замечательно, — сказал Трамп в Давосе.

Американский лидер также заявил, что Совет мира будет сотрудничать с ООН для обеспечения мира на Ближнем Востоке.