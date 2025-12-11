РУ
телерадиокомплекс президента РК
    01:35, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Израиль и США призвали поддержать выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

    Спикер израильского Кнессета Амир Охана и спикер Палаты представителей США Майк Джонсон объявили о совместной инициативе по мобилизации своих коллег по всему миру для выдвижения президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает агентствo Kazinform со ссылкой на The Times of Israel.

    Фото: x.com / @AmirOhana

    Инициатива была объявлена во вторник ​​после встречи Оханы с Джонсоном в Вашингтоне, которая прошла накануне церемонии вручения Нобелевской премии мира. 

    В октябре объявление о том, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо была выбрана лауреатом премии, разочаровало тех, кто надеялся, что Трамп станет главным кандидатом благодаря его усилиям по прекращению войны в секторе Газа.

    — Я призываю наших коллег — глав парламентов со всего мира — присоединиться к нам, подписав рекомендательное письмо о выдвижении президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, — подчеркивается в заявлении

    Охана и Джонсон в совместном заявлении утверждают, что Трамп заслуживает номинации на премию мира следующего года, поскольку «на протяжении всех лет своей государственной службы президент Трамп нес знамя мира, был непоколебим в своей приверженности содействию диалогу, укреплению диалога и подавал пример лидерства на международной арене».

    — В соответствии с основополагающими принципами Нобелевской премии мира мы едины в своей убежденности в том, что никто не способствовал миру в 2025 году больше, чем президент Трамп, — говорится в заявлении.

    В нем подчеркивается, что «мало кто, если вообще кто-либо, сделал больше за всю историю для продвижения дела мира», чем Трамп.

    Ранее мы сообщали, что Мачадо не будет присутствовать на церемонии.

    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
