Израиль и США призвали поддержать выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира
Спикер израильского Кнессета Амир Охана и спикер Палаты представителей США Майк Джонсон объявили о совместной инициативе по мобилизации своих коллег по всему миру для выдвижения президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает агентствo Kazinform со ссылкой на The Times of Israel.
Инициатива была объявлена во вторник после встречи Оханы с Джонсоном в Вашингтоне, которая прошла накануне церемонии вручения Нобелевской премии мира.
В октябре объявление о том, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо была выбрана лауреатом премии, разочаровало тех, кто надеялся, что Трамп станет главным кандидатом благодаря его усилиям по прекращению войны в секторе Газа.
— Я призываю наших коллег — глав парламентов со всего мира — присоединиться к нам, подписав рекомендательное письмо о выдвижении президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, — подчеркивается в заявлении
Охана и Джонсон в совместном заявлении утверждают, что Трамп заслуживает номинации на премию мира следующего года, поскольку «на протяжении всех лет своей государственной службы президент Трамп нес знамя мира, был непоколебим в своей приверженности содействию диалогу, укреплению диалога и подавал пример лидерства на международной арене».
Today, I had the honor of jointly signing, together with my friend @SpeakerJohnson, a letter recommending to nominate President Trump for the Nobel Peace Prize, as part of a global parliamentary initiative.— Amir Ohana - אמיר אוחנה (@AmirOhana) December 9, 2025
There is not a single person in the world who has done more for peace… pic.twitter.com/jSQyGskKSf
— В соответствии с основополагающими принципами Нобелевской премии мира мы едины в своей убежденности в том, что никто не способствовал миру в 2025 году больше, чем президент Трамп, — говорится в заявлении.
В нем подчеркивается, что «мало кто, если вообще кто-либо, сделал больше за всю историю для продвижения дела мира», чем Трамп.
Ранее мы сообщали, что Мачадо не будет присутствовать на церемонии.
Читайте также:
Трамп не получил Нобелевскую премию мира — ее присудили венесуэлке.
Венесуэла закрывает посольство в Норвегии после присуждения Нобелевской премии мира.