Инициатива была объявлена во вторник ​​после встречи Оханы с Джонсоном в Вашингтоне, которая прошла накануне церемонии вручения Нобелевской премии мира.

В октябре объявление о том, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо была выбрана лауреатом премии, разочаровало тех, кто надеялся, что Трамп станет главным кандидатом благодаря его усилиям по прекращению войны в секторе Газа.

— Я призываю наших коллег — глав парламентов со всего мира — присоединиться к нам, подписав рекомендательное письмо о выдвижении президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, — подчеркивается в заявлении

Охана и Джонсон в совместном заявлении утверждают, что Трамп заслуживает номинации на премию мира следующего года, поскольку «на протяжении всех лет своей государственной службы президент Трамп нес знамя мира, был непоколебим в своей приверженности содействию диалогу, укреплению диалога и подавал пример лидерства на международной арене».

— В соответствии с основополагающими принципами Нобелевской премии мира мы едины в своей убежденности в том, что никто не способствовал миру в 2025 году больше, чем президент Трамп, — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что «мало кто, если вообще кто-либо, сделал больше за всю историю для продвижения дела мира», чем Трамп.

Ранее мы сообщали, что Мачадо не будет присутствовать на церемонии.

