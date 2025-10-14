Венесуэла закрывает посольство в Норвегии после присуждения Нобелевской премии мира

В своем заявлении власти Венесуэлы не упоминают о решении Нобелевского комитета и утверждают, что посольство закрыто в рамках реструктуризации дипломатических представительств страны по всему миру.

МИД Норвегии заявил, что Каракас закрыл свое посольство в Осло, не предоставив какого-либо объяснения, и назвал это решение «достойным сожаления».

— Несмотря на наши разногласия по ряду вопросов, Норвегия хотела бы поддерживать диалог с Венесуэлой и будет продолжать работу в этом направлении, — заявила представительница норвежского внешнеполитического ведомства. Она добавила, что Нобелевские премии присуждаются «независимо от правительства Норвегии».

В своем заявлении правительство Венесуэлы отметило, что также закрывает свое посольство в Австралии и открывает новые представительства в Зимбабве и Буркина-Фасо, которых она назвала «стратегическими партнерами в борьбе» против «гегемонии».

Напомним, 10 октября Нобелевскую премию мира 2025 года получила политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Мария Корина Мачадо стала единым кандидатом от оппозиции на выборах президента Венесуэлы в 2024 году, но власти заблокировали ее кандидатуру. Она собрала на праймериз оппозиции больше 90% голосов, и вокруг ее фигуры объединились самые разные оппозиционные партии, в том числе враждующие между собой.

Однако еще до праймериз венесуэльские власти обвинили Мачадо в поддержке санкций против Венесуэлы и на 15 лет запретили ей участвовать в выборах. Она подала апелляцию, но Верховный суд, укомплектованный сторонниками президента страны Николаса Мадуро, жалобу отклонил.

Нобелевскую премию мира в этом году очень хотел получить президент США Дональд Трамп: он неоднократно говорил, что заслужил награду за свои усилия по окончанию войн по всему миру.

После того, как Нобелевский комитет объявил о своем решении, Мачадо позвонила Трампу и сообщила ему, «насколько народ Венесуэлы благодарен ему за все, что он делает для свободы и демократии не только на Американском континенте, но и по всему миру».

Ранее сообщалось, что Нобелевский институт расследует утечку имени лауреата премии мира.

Поводом стало необычно резкое увеличение онлайн-ставок на кандидатуру Марии Корины Мачадо всего за несколько часов до официального объявления результатов.