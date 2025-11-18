Иран заявил о готовности к более сложному конфликту с Израилем

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Али Мохаммад Наини заявил в понедельник, что Иран готов к противостоянию, которое может оказаться более сложным, чем конфликт с Израилем в июне этого года. Об этом сообщает иранское агентство Mehr News.

Со слов генерала, вероятность немедленного возобновления боевых действий остается низкой, а обсуждение возможной эскалации носит характер психологического давления. Наини отметил, что Иран располагает значительными ракетными возможностями и находится в высокой степени боевой готовности, тогда как «противник не готов к новой войне».

Генерал о рассказал о видении первых часов июньского столкновения, в ходе которого погибли несколько высокопоставленных иранских командиров. Он подчеркнул, что с февраля 2024 года Тегеран исходил из неизбежности войны, а командование регулярно оценивало состояние вооружений, тактики и технической готовности.

— После внезапной атаки, приведшей к гибели ряда наших командиров, командный цикл был оперативно восстановлен, и силы Ирана были полностью мобилизованы менее чем за час, — отметил Наини.

По его словам, 12-дневный конфликт носил характер современной гибридной войны, в которой значительную роль сыграли кибероперации, информационное воздействие и элементы когнитивного противоборства. Он добавил, что, по оценке иранского командования, будущие угрозы будут исходить извне региона, что потребует постоянного укрепления оборонных возможностей и развития технологических решений.

Говоря о ходе боевых действий, Наини подчеркнул, что июньское противостояние было основано на применении ракетных технологий и воздушных средств. В качестве примера он привел действия аэрокосмических подразделений, которые, несмотря на кадровые изменения и задержку в 12 часов, были приведены в полную готовность и провели «историческую ракетную операцию».

Оценивая перспективы возможного повторного столкновения, генерал заявил, что Иран не испытывает обеспокоенности угрозами.

— Все виды вооруженных сил продолжают наращивать мощь и внедрять новые решения, чтобы обеспечить ответ, который будет превосходить все, что было продемонстрировано в ходе 12-дневной войны, — сказал он.

Наини отметил, что в случае новой атаки Иран готов дать «более решительный и вызывающий сожаление ответ» и располагает возможностями для ведения «более сложной войны».

Напомним, с 13 по 24 июня 2025 года между Израилем и Ираном произошел масштабный ракетно-воздушный конфликт, который стал известен как Двенадцатидневная война. В ходе него Израиль нанес массированные удары по иранским ядерным и военно-ракетным объектам, Иран в ответ запустил более 550 баллистических ракет и свыше 100 дронов по территории Израиля. США перехватили часть иранских атак и сами нанесли авиаудары по трем иранским ядерным объектам, Иран в ответ нанес ракетный удар по военной базе США Аль-Удейд в Катаре, после чего под американским давлением было достигнуто перемирие.

Ранее МИД Ирана заявил, что страна не занимается обогащением урана, несмотря на то, что 400 кг обогащенного урана остались под руинами ядерных объектов.