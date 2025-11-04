Иран: 400 кг обогащенного урана остались под руинами ядерных объектов

Исчезнувшие после ударов США по трем крупнейшим объектам иранской ядерной программы 400 кг обогащенного до 60 процентов урана находятся «там же, где и были до атак», заявил в интервью телеканалу Al Jazeera глава министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Он уточнил, что не знает, какая часть из них «в хорошем состоянии». Фрагмент интервью опубликован в его Telegram-канале вечером в воскресенье, 2 ноября.

— До войны мы не прикасались к ним. Большинство из них находятся под землей, или, лучше сказать, почти все они находятся под землей, и мы не намерены извлекать их из-под земли до тех пор, пока не будут созданы необходимые условия, — заявил глава иранского МИДа.

По его словам, неизвестно, «какая часть из этих 400 килограммов» уцелела. «Мы не намерены извлекать их из-под земли до тех пор, пока не будут созданы необходимые условия», заверил Арагчи.

Иранский министр оценил ущерб от ударов США по иранским ядерным объектам как «значительный» и сообщил о разрушениях не только зданий ядерных объектов, но и «оборудования и машин». При этом Арагчи подчеркнул, что технология обогащения урана «не разрушена».

— Более важно то, что не исчезла наша воля, и даже после этого, — заявил он.

Напомним, в ночь на 22 июня 2025 года Вооруженные силы США нанесли массированный удар по трем крупнейшим ядерным объектам на территории Ирана.

