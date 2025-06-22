Иран обвинил США в агрессии и потребовал расследования ударов по ядерным объектам

Иран осудил удары США по своим ядерным объектам как грубое нарушение международного права и призвал к немедленному расследованию.

В официальном заявлении МИД Исламской Республики подчеркивается, что атака США представляет собой «беспрецедентную агрессию» против суверенного государства и противоречит Уставу ООН, Резолюции 2231 и Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

— Исламская Республика Иран считает своим правом использовать все возможные средства для защиты суверенитета, безопасности и интересов своего народа, — говорится в заявлении.

В заявлении иранского МИД подчеркивается, что удары США были нанесены в разгар дипломатического процесса и стали продолжением агрессивной политики в поддержку Израиля, который, как утверждается, несет ответственность за начало военной эскалации.

Кроме того, Иран подтвердил, что некоторые объекты, включая Фордо, подверглись лишь поверхностным повреждениям и были эвакуированы до ударов, что, как утверждается, исключает угрозу радиации.

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами направил письмо генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, в котором обвинил его в «бездействии и попустительстве» и призвал к официальному осуждению американских действий.

Эслами также подчеркнул, что Иран оставляет за собой право на правовые шаги в ответ на «грубое нарушение международных обязательств».

Одновременно глава парламентского комитета по внешней политике Аббас Голру напомнил о праве Ирана выйти из ДНЯО согласно статье 10, если «крайние события угрожают высшим интересам страны».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в обращении в соцсети X заявил, что атака США представляет собой «серьезное нарушение Устава ООН и норм международного права» и будет иметь «долгосрочные последствия».

The United States, a permanent member of the United Nations Security Council, has committed a grave violation of the UN Charter, international law and the NPT by attacking Iran's peaceful nuclear installations.



The events this morning are outrageous and will have everlasting… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2025

Он отметил, что Иран оставляет за собой право на самооборону в рамках международного права.

МИД Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке.