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    14:21, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Иран обвинил США в агрессии и потребовал расследования ударов по ядерным объектам

    Тегеран заявил о праве на ответ и пригрозил выходом из Договора о нераспространении, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Иран обвинил США в агрессии и потребовал расследования ударов по ядерным объектам
    Фото: IRNA

    Иран осудил удары США по своим ядерным объектам как грубое нарушение международного права и призвал к немедленному расследованию.

    В официальном заявлении МИД Исламской Республики подчеркивается, что атака США представляет собой «беспрецедентную агрессию» против суверенного государства и противоречит Уставу ООН, Резолюции 2231 и Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    — Исламская Республика Иран считает своим правом использовать все возможные средства для защиты суверенитета, безопасности и интересов своего народа, — говорится в заявлении.

    В заявлении иранского МИД подчеркивается, что удары США были нанесены в разгар дипломатического процесса и стали продолжением агрессивной политики в поддержку Израиля, который, как утверждается, несет ответственность за начало военной эскалации.

    Кроме того, Иран подтвердил, что некоторые объекты, включая Фордо, подверглись лишь поверхностным повреждениям и были эвакуированы до ударов, что, как утверждается, исключает угрозу радиации.

    Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами направил письмо генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, в котором обвинил его в «бездействии и попустительстве» и призвал к официальному осуждению американских действий.

    Эслами также подчеркнул, что Иран оставляет за собой право на правовые шаги в ответ на «грубое нарушение международных обязательств».

    Одновременно глава парламентского комитета по внешней политике Аббас Голру напомнил о праве Ирана выйти из ДНЯО согласно статье 10, если «крайние события угрожают высшим интересам страны».

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в обращении в соцсети X заявил, что атака США представляет собой «серьезное нарушение Устава ООН и норм международного права» и будет иметь «долгосрочные последствия».

    Он отметил, что Иран оставляет за собой право на самооборону в рамках международного права.

    МИД Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке.

    Теги:
    Америка Иран Ситуация на Ближнем Востоке США
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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