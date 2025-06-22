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    12:48, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    МИД Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке

    В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан призвали к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия, передает агентство Kazinform.

    Министерство иностранных дел Казахстана, МИД, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі, ҚРС
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — В результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных в нашей части мира, — говорится в заявлении МИДа.

    Казахстан входит в группу прикаспийских стран и развивает с Ираном сотрудничество в различных сферах.

    — Наша страна считает, что все разногласия, включая ядерную проблематику, должны решаться путём переговоров на основе Устава ООН. Призываем все заинтересованные страны к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия и обеспечения гарантиями безопасности государств, придерживающихся режима нераспространения под международным контролем, — отметили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что США нанесли удар по ядерным объектам Ирана.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ заявил, что это еще больше обострило обмен ракетными и беспилотными атаками между Ираном и Израилем, который теперь перерос из конфликта в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

    Теги:
    Ближний Восток Иран МИД РК Ситуация на Ближнем Востоке
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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