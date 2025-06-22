МИД Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке

— В результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных в нашей части мира, — говорится в заявлении МИДа.

Казахстан входит в группу прикаспийских стран и развивает с Ираном сотрудничество в различных сферах.

— Наша страна считает, что все разногласия, включая ядерную проблематику, должны решаться путём переговоров на основе Устава ООН. Призываем все заинтересованные страны к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия и обеспечения гарантиями безопасности государств, придерживающихся режима нераспространения под международным контролем, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что США нанесли удар по ядерным объектам Ирана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ заявил, что это еще больше обострило обмен ракетными и беспилотными атаками между Ираном и Израилем, который теперь перерос из конфликта в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.